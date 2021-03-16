Арджан Ван Де Бум – один з найуспішніших кастомайзерів Європи. У засновника компанії Ironwood Motorcycles уже понад 50 збірок. І його нове творіння вражає не менше. Майстер вирішив подарувати нове життя BMW K100. Дивися, як тепер виглядає мотоцикл.

Цей K100 з гострими краями – останній байк BMW, який викотили з дверей його майстерні в Алміре – новітньому місті Нідерландів, побудованому на меліорованих землі.

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Велика частина успіху Ironwood пов'язана з гіперграфічним стилем компанії. Він зазвичай поєднується з коротким сидінням і опущеним носом вниз. І хоч рішення доволі суперечливе, воно подобається багатьом.

Історія цього K100, випущеного у 1987 році, почалася в кінці 2019 року, незадовго до того, як соціальне дистанціювання додало новий рівень складності у побудову кастомів.



В основу проєкту ліг BMW K100 1987 року випуску

"Близько вісімнадцяти місяців тому з нами зв'язалися через інстаграм, звідки надходить 90% наших замовлень. Замовлення надійшло з Німеччини, і ми почали возитися з байком, якого нам приніс наш клієнт", – каже Арджан.

Він додав, що знав, що це буде щось особливе. Німецького покупця надихав R80 Mutant, над яким працювали хлопці з майстерні Арджана. Тож він хотів отримати аналогічний зовнішній вигляд, але на базі K100.

"Наша мета полягала в тому, щоб надати цій серії K таку ж "сміливість", як і кілька років тому з серією R. Та ж позиція, лінії й обробка", – підкреслив він.



Клієнта надихнув R80 Mutant, тож він захотів отримати щось подібне, але зі свого BMW K100

Встановивши рядний чотирициліндровий спортивний турер потужністю 90 кінських сил, Ironwood почала з того, що зняла раму та все зайве. Потім вони зняли вилки та трійки, а також встановили повну передню частину (з вилками Öhlins USD) від Ducati Panigale.

Уся передня частина – справжній "ріг достатку" якісних деталей: світлодіодна фара Koso Thunderbolt ("моя улюблена фара з болтовим кріпленням"), гальмівні магістралі з нержавіючої сталі, ручки Motogadget, а також 320-міліметрові диски, супорти та циліндри від Brembo.



Мотоцикл оснастили двигуном на 90 кінських сил

Компанія Ironwood розібрала 987-кубовий двигун DOHC до кривошипа і замінила більшу частину внутрішніх частин на запчастини OEM.

"Це нове зовні та всередині. Ми зробили те ж саме з коробкою передач і приводом валу", – каже Арджан.

Допоміжні деталі відправили Полу Філлаху з Kustom Moto в Великій Британії, який провів капітальний ремонт стартера, генератора змінного струму, котушок і корпусу дросельної заслінки. Коли все знову запрацювало, Ironwood додав фільтр ДНК, щоб збільшити потік повітря до двигуна.



Майстри з Британії провели капітальний ремонт стартера й інших запчастин

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Виправити електроніку виявилося трохи складніше: "Ми самі виготовили новий електромонтажний верстат. Потім наш механік-фокусник Тім провів кілька годин, під'єднуючи Motogadget m.unit blue, використовуючи коробку для перетворення інструментів BEP 3.0".

Модернізоване й управління двигуном. Цей конкретний двигун наділений більшими форсунками, перепризначеним ECU SC Delta від BSK Speedworks і радіатором, призначеним для гонок. Глушник Akrapovič запозичили в Honda CBR600RR. Його вставили у сегментований трубопровід ("від старого шкільного друга Мервіна") та колектор від Фабіо Сенезі з SeSfactory.



Глушник для BMW K100 запозичили у Honda CBR600RR

Прямо над глушником і абсолютно паралельно сидить новий каркас, що підтримує це фірмове вкорочене сидіння. Чорна шкіряна оббивка набагато перевершує якість OEM, і її обробив Єрун Бауместер з Silver Machine.

Новий амортизатор Wilbers утримує задню частину в нерухомому стані за допомогою шин Continental. Стандартні колеса відремонтували та покрили порошковою фарбою у чорний колір. Прикінцеві доопрацювання містять кастомні задні комплекти та нову кришку бензобака від Тімоті з CNCPT | MOTO.



BMW K100 також оснастили новим заднім амортизатором Wilbers

Важко помилитися з чорним і золотим на мотоциклі або гоночній машині, якщо на те пішло. Але обробка цього K100 – одна з найкращих в Ironwood. Його наносив Жаккі з Royal Kustom Works, який займався не тільки паливним баком, але і повітрозабірником і кожухами двигуна.

"Його бездоганні навички підкреслюють кожну нашу збірку", – каже Арджан.

Один із секретів успіху – оточувати себе гарними людьми, і Арджан, очевидно, це знає. Але в історії Ironwood є ще дещо: далеко не всі майстри можуть підтримувати якість і приголомшливу продуктивність. На підставі цього K100 ми підозрюємо, що є ще кілька глав в історії Ironwood, які ще належить розповісти.



BMW K100 – один з найкрасивіших байків Ironwood

Усі фото Paul van Mondfrans Lindén

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