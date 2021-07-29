У фітнес-моделі Ани Чері бездоганне почуття гумору. Вона не лише регулярно тішить своїх підписників у мережі свіженькими світлинами, а й не забуває веселити їх. От цього разу красуня опублікувала порівняння у стилі "очікування – реальність", яке не залишило абсолютно нікого байдужим.

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"Інстаграм проти Реальності", – написала вона під постом, який супроводжується відразу двома фото.

Підписникам Ани Чері настільки сподобалася нова публікація фітнес-моделі, що вони буквально засипали її лайками. Не були вони скупими також і на коментарі:

"Друге фото дуже смішне";

"На всі 100 відсотків правда";

"Дуже сексуальна та гаряча";

"Мені подобається твоє тіло";

"Дуже приваблива";

"Красивий ангел. Я люблю тебе!";

"Ти надзвичайно бездоганна";

"Фантастична та приголомшлива";

"Вау, крихітко, я не можу відірвати погляду".





Ана Чері показала кумедні фото у стилі "очікування – реальність" у купальнику / Фото з інстаграму Чері

Слідкувати за Аною Чері в інстаграмі – одне задоволення. Тож ми рекомендуємо не відмовляти собі у цьому. Гайда підписуватися на фітнес-модель, щоб одним із перших мати можливість насолоджуватися гарячими фото красуні!

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