В фитнес-модели Аны Чери безупречное чувство юмора. Она не только регулярно радует своих подписчиков в сети свеженькими фотографиями, но и не забывает радовать их. В этот раз красавица опубликовала сравнения в стиле "ожидания – реальность", которое не оставило абсолютно никого равнодушным.
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"Инстаграм против Реальности", – написала она под постом, который сопровождается сразу двумя фото.
Подписчикам Аны Чери настолько понравилась новая публикация фитнес-модели, они буквально засыпали ее лайками. Они не были скупыми также и на комментарии:
- "Второе фото очень смешное";
- "На все 100 процентов правда";
- "Очень сексуальная и горячая";
- "Мне нравится твоё тело";
- "Очень привлекательная";
- "Красивый ангел. Я люблю тебя!";
- "Ты очень безупречная";
- "Фантастическая и потрясающая";
- "Вау, крошка, я не могу оторвать взгляд".
Ана Чери показала забавные фото в стиле "ожидания – реальность" в купальнике / Фото с инстаграма Чери
Следить за Аной Чери в инстаграме – одно удовольствие. Поэтому мы рекомендуем не отказывать себе в этом. Айда подписываться на фитнес-модель, чтобы одним из первых иметь возможность наслаждаться горячими фото красавицы!
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