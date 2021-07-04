На спокусливих фото Ана Чері позує у відвертій спідній білизні: мереживних трусиках і бюстгальтері, а також ефектному корсеті. Тож не дивно, що за добу світлини набрали понад 200 тисяч лайків від її підписників.

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Не минулося й без коментарів. Прихильники Ани Чері були максимально щедрими на компліменти та вихваляння апетитних форм фітнес-моделі:

"Мої улюблені фото";

"Чарівна";

"Приголомшлива";

"Солодка крихітка";

"Надзвичайні фото та фігура";

"Королева краси";

"Я люблю твоє тіло";

"Милий ангел".

Ана Чері однозначно заслуговує на твій лайк, а також коментар. А ще ми рекомендуємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі не пропустити порцію гаряченького. Але ми наполягаємо, що заглядати до неї на сторінку перед сном – не найкраща ідея. Є усі шанси залишитися без сну.

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