На соблазнительных фото Ана Чери позирует в откровенном нижнем белье: кружевных трусиках и бюстгальтере, а также эффектном корсете. Неудивительно, что за сутки фотографии набрали более 200 тысяч лайков от ее подписчиков.

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Не обошлось и без комментариев. Поклонники Ани Чери были максимально щедрыми на комплименты и восхваления аппетитных форм фитнес-модели:

  • "Мои любимые фото";
  • "Волшебная";
  • "Потрясающая";
  • "Милашка";
  • "Чрезвычайные фото и фигура";
  • "Королева красоты";
  • "Я люблю твоё тело";
  • "Милый ангел".

Ана Чери однозначно заслуживает на твой лайк, а также комментарий. А еще мы рекомендуем подписаться на фитнес-модель. Это позволит тебе не пропустить порцию горяченького. Но мы настаиваем, что заглядывать к ней на страницу перед сном – не лучшая идея. Есть все шансы остаться без сна.

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