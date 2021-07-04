На соблазнительных фото Ана Чери позирует в откровенном нижнем белье: кружевных трусиках и бюстгальтере, а также эффектном корсете. Неудивительно, что за сутки фотографии набрали более 200 тысяч лайков от ее подписчиков.

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Не обошлось и без комментариев. Поклонники Ани Чери были максимально щедрыми на комплименты и восхваления аппетитных форм фитнес-модели:

"Мои любимые фото";

"Волшебная";

"Потрясающая";

"Милашка";

"Чрезвычайные фото и фигура";

"Королева красоты";

"Я люблю твоё тело";

"Милый ангел".

Ана Чери однозначно заслуживает на твой лайк, а также комментарий. А еще мы рекомендуем подписаться на фитнес-модель. Это позволит тебе не пропустить порцию горяченького. Но мы настаиваем, что заглядывать к ней на страницу перед сном – не лучшая идея. Есть все шансы остаться без сна.