Корабель (нагадаємо, поки що він виконує політ без екіпажу) успішно завершив процес відльоту від Місяця 1 грудня. Перебування його на далекій ретроградній орбіті дозволило отримати NASA якісний запис на 1 хвилину та 45 секунд.

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Корабель Orion попрощався з Місяцем та рушив до Землі

Зокрема, у прямому ефірі NASA Television можна було побачити сонячні панелі Orion та на задньому плані – крихітну Землю.

Тепер Orion почав свій десятиденний шлях додому. Якщо все піде за планом, капсула впаде в Тихий океан біля узбережжя Каліфорнії 11 грудня. А завершить місію Artemis 1 операція відновлення корабля.

Нагадаємо, стартував Orion 16 листопада 2022 року. А місія Artemis загалом покликана у підсумку створити стабільний форпост з екіпажем на Місяці біля південного полюса, причому вже до 2030 року.

Теперішній перший політ – це, фактично, випробування ракети SLS та космічного корабля Orion – поки що без людей, щоб переконатися, що техніка придатна для польоту та безпечна для астронавтів.

Сонячні панелі Orion, гігантський Місяць та крихітна Земля: дивіться приголомшливе відео NASA

Чи вважають місію Artemis 1 успішною

Наразі Artemis 1 рухається так, як треба. У NASA кажуть, що "Оріон" чудово працює за всіма ознаками й параметрами.