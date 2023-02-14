Крістіан Сарнецький помітив невеликий астероїд з обсерваторії Konkoly, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Будапешта. Свої спостереження він передав Європейському космічному агентству.
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ESA позначило метеорит діаметром у метр назвою SAR 2667. А вже через кілька годин астероїд впав в атмосферу – приблизно о 5 ранку 13 лютого за київським часом.
Він не був особливо швидким у небі, але прямував просто до нас,
– розповів Сарнецький.
Понад 40 повідомлень очевидців одразу надійшло щонайменше з Великої Британії, Франції, Бельгії та Нідерландів.
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Падіння SAR 2667 поблизу французького міста Гавр / Фото Gijs de Reijke
За збігом обставин, помічена чоловіком вогняна куля впала майже рівно через 10 років після того, як шестиповерхова космічна скеля раптово вибухнула над Челябінськом у Росії – це було 15 лютого 2013 року.