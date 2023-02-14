Крістіан Сарнецький помітив невеликий астероїд з обсерваторії Konkoly, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Будапешта. Свої спостереження він передав Європейському космічному агентству.

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Над Європою помітили яскраву вогняну кулю

ESA позначило метеорит діаметром у метр назвою SAR 2667. А вже через кілька годин астероїд впав в атмосферу – приблизно о 5 ранку 13 лютого за київським часом.

Він не був особливо швидким у небі, але прямував просто до нас,

– розповів Сарнецький.

Понад 40 повідомлень очевидців одразу надійшло щонайменше з Великої Британії, Франції, Бельгії та Нідерландів.

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Падіння SAR 2667 поблизу французького міста Гавр / Фото Gijs de Reijke

За збігом обставин, помічена чоловіком вогняна куля впала майже рівно через 10 років після того, як шестиповерхова космічна скеля раптово вибухнула над Челябінськом у Росії – це було 15 лютого 2013 року.

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Що цікаво, Космічні агентства в усьому світі ретельно відстежують такі об’єкти, а в NASA навіть відкрили Координаційний офіс планетарної оборони. Однак більшість вогняних куль абсолютно нешкідливі, рідко коли якісь осколки потрапляють на землю. За десятиліття пошуків астрономи не знайшли нічого критично загрозливого для нашої планети, але спостереження триває – про всяк випадок.