У своєму останньому відео Кріс Херія розповідає про тренування, яке він виконує щоранку, щоб отримати найкращий початок дня. Зауважимо, що він не використовує нічого, крім пари гантелей.

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Якщо ви щоранку намагаєтеся наростити м'язи, найкращими вправами, які ви можете виконувати, будуть комплексні. Складні вправи залучають більше груп м'язів і дозволяють вам наростити більше м'язів, що посилюють їхнє щоденне зростання, на відміну від ізольованої роботи або роботи з одним м'язом,

– зауважує він.

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Перший крок – діамантові відтискання. Якщо це занадто складно, Херія рекомендує виконувати відтискання з високого положення.

"Це дуже гарна вправа для розігріву верхньої частини тіла з акцентом на прес, груди, плечі та руки", – підкреслює він.

Наступне – відтискання у стійці на руках. Знову ж таки, Херія пропонує кілька варіантів, які можуть бути виконані для різних рівнів здібностей.

Третій рух – присідання з гантелями. Цю вправу Херія називає "вбивцею усього тіла". Завдяки їй вдається використовувати повний діапазон рухів для роботи усього: від ніг і до плечей.

Після цього він демонструє присідання-пістолети з обтяженням. На початку він рекомендує виконувати цю вправу з допомогою. Наприклад, ти можеш використовувати крісло під час присідання.

Тренування Кріса Херії також охоплює тягу з гантелями у нахилі та завершується класичною вправою для усього тіла – Берпі.

Дивися на відео, як правильно виконувати 7-хвилинне тренування Кріса Херії:

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Тренувальний план Кріса Херії надзвичайно крутий. І ми рекомендуємо взяти його на озброєння, щоб невтомно працювати над своїм тілом. Результати тебе вразять та надихнуть не зупинятися на половині шляху!