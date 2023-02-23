Адже така ж бурхлива подія була й у минулому нашої галактики. Докази цьому здобули вчені зі спостережень за рухами майже 7500 зірок у внутрішньому гало Андромеди. Вони показали, що ці зірки почали своє життя як частина іншої галактики, яка злилася з Андромедою.

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Вчені знайшли "докази галактичної міграції у вишуканих деталях"

Астрономи давно передбачали, що такі великі галактики, як Чумацький Шлях і Андромеда, виросли до своїх нинішніх розмірів не просто так, а через зіткнення і злиття з іншими галактиками. Але досі закономірності в русі зірок, які могли б це підтвердити, були невловними.

Тепер же міжнародна команда астрономів дещо побачила за допомогою спектроскопічного інструменту темної енергії (Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI), а це найпотужніший спектрограф у світі, здатний аналізувати 100 000 галактик за ніч. І це були, як зазначив один з учасників спостережень, "докази галактичної міграції у вишуканих деталях".

(Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI), а це найпотужніший спектрограф у світі, здатний аналізувати 100 000 галактик за ніч. І це були, як зазначив один з учасників спостережень, "докази галактичної міграції у вишуканих деталях". Нічне небо здається незмінним, та насправді Всесвіт – це динамічне місце, а галактики будувалися з блоків багатьох менших галактик упродовж своєї історії. Скажімо, більшість зірок у гало Чумацького Шляху виникли в іншій галактиці, а новий галактичний дім знайшли під час масивного злиття 8 – 10 мільярдів років тому.

Вивчення злиття і зоряної міграції в Андромеді може допомогти астрономам у пошуках подібних артефактів й у нашій галактиці. Адже ніколи раніше вчені не бачили цього так чітко. Нижче на фото ти можеш побачити багато точок. Кожна з них – окрема зоря Андромеди. Її рух відносно галактики позначено кольором від синього (рух до нас) до червоного (рух від нас).



Рух зірок в галактиці Андромеда / Фото KPNO, NOIRLab

Далі команда вчених продовжує використовувати DESI й телескопи для дослідження зірок, розташованих ближче до краю Андромеди. Вони сподіваються, що це допоможе краще зрозуміти структуру галактики та історію міграції її зірок.

Дивовижно, що ми можемо дивитися на небо і читати мільярди років історії іншої галактики, написаної в рухах її зірок. Наші початкові спостереження вже перевершили найсміливіші очікування. Та хто знає, які ще нові відкриття на нас чекають!

– підсумувала дослідниця NOIRLab Джоан Наджита.