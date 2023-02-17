Men 24 спільно з Nemiroff рекомендує цього вечора потішити себе та своїх друзів крутим напоєм, який однозначно зробить посиденьки затишнішими. Зауважимо, що про нього писав у своєму першому романі "Посмертні записки Піквікського клубу" Чарльз Дікенс.

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Ідеальний напій для зимових вечорів

Сам містер Піквік – головний герой роману – однозначно найпозитивніший персонаж цього твору. Тож не дивно, що напій, рецептом якого він поділився, буквально заряджений на позитивний настрій. Як на нас, ідеально для зимових вечорів.

Ось, а молочний пунш – один з найпопулярніших гарячих алкогольних коктейлів. Він готується на основі міцного алкоголю з додаванням молока. Це надає напою вершкового аромату та смаку.

Цікаво! Молочний пунш з "Посмертних записок Піквікського клубу" добре смакує як гарячим, так і холодним.

До слова, якщо зустрітися з друзями цього вечора не вийде, то ти можеш інакшим чином провести гарно час. Наприклад, перечитуючи "Посмертні записки Піквікського клубу", насолоджуючись молочним пуншем, який ти сам приготуєш.



Варіант подачі молочного пуншу / Фото boyarkinamarina

Рецепт приготування молочного пуншу

Інгредієнти для 1 порції:

Коньяк – 60 мілілітрів;

Молоко – 80 мілілітрів;

Цукровий сироп – 20 мілілітрів;

Жовток – 1 штука;

Мелений мускатний горіх на кінчику ножа.

Спосіб приготування

Холодний варіант:

Слід змішати всі рідкі інгредієнти у шейкері, наповненому льодом;

Перелий коктейль у склянку для подачі та присип зверху мускатним горіхом.

Гарячий варіант:

Слід змішати жовток разом з цукровим сиропом віничком;

Влий суміш у каструлю з молоком, а також додай алкоголь;

Вари на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки напій не стане гарячим і однорідним;

Налий напій у склянку для подачі та присип мускатним горіхом.

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Спробуй і ти приготувати легендарний молочний пунш. По-перше, це дуже смачно. По-друге, це простий, але дуже класний напій для посиденьок з друзями вечорами. По-третє, ти можеш сміливо насолоджуватися ним, читаючи хорошу та якісну літературу. Того ж Дікенса, наприклад.