У кого довший: вражаючі факти про автопарки Роналду і Мессі
Ти ж знаєш, що зірки спорту, зокрема й футболу, полюбляють жити на широку ногу, бо – можуть. Розкішна нерухомість, приватні літаки та яхти – звичні побутові речі для них. А ще до найкращих у світі футболістів дуже пасують найкращі у світі автомобілі.
Men24 підглянув одним оком на автопарки двох найвідоміших зірок сучасного футболу – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі – і заміряв, у кого ж довший.
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Футболісти суперничають не тільки на полі, але й за його межами – наприклад, у купівлі автомобілів. Свідомо чи ні, але часто вони обирають для себе найдорожчі з можливих варіантів, ба навіть ексклюзивні.
Автопарк Ліонеля Мессі: від Ferrari до Prius'а
Кілька слів про Ferrari
Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року
Цей червоний спорткар, який називають найдорожчим автомобілем у світі, начебто належить саме Ліонелю Мессі (щонайменше, так пишуть у ЗМІ). Але сам футболіст цього ніколи не підтверджував.
- Достеменно відомо, що в лютому 2016 цю машину продали на аукціоні в Парижі за 32 мільйони євро анонімному покупцю. За чутками, на аукціоні за цю Ferrari змагалися Роналду й Мессі, і аргентинець переміг.
Ferrari F430 Spider
А ось це Ferrari таки належить Мессі. Він перефарбував його у сірий, додав "плюшок", і у такий спосіб збільшив ціну (базова модель коштує 186 000 доларів, авто Мессі – приблизно 250 000).
Інші елітні автівки Мессі
- Pagani Zonda Roadster – від 1 400 000 доларів.
- Mercedes SLS – від 290 000.
- Audi R8 V10 Spider – від 200 000.
- Maserati GranTurismo S – від 170 000.
- Range Rover Vogue – від 150 000.
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Утім, здається, Ліонель Мессі не бачить хисту у тому, щоб хизуватися своїми автівками. А крім фурору та статусності його цікавлять практичність та класика.
- Не дарма ж в автопарку аргентинця помітили Mini Cooper S (30 000) та навіть гібридну Toyota Prius (від 20 000 доларів США).
Автопарк Кріштіану Роналду: Bugatti, Lamborghini, McLaren
Кілька слів про Bugatti
Bugatti Centodieci
У 2020 році Кріштіану Роналду святкував чергову перемогу "Ювентуса" в чемпіонаті Італії покупкою чергового гіпердорогого автомобіля.
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Так в автопарку футболіста опинився унікальний спорткар Bugatti Centodieci (таких буде лише 10 у світі). У ЗМІ писали, що португалець виклав за нього аж 8 000 000 євро.
Bugatti La Voiture Noire
У 2019 році була інформація, що Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire. Цей автомобіль випустили в єдиному екземплярі, а його ціна – 18 мільйонів доларів.
- Та згодом виявилося, що авто потрапило до саудівського принца Бадра ібн Сауда. Серійний випуск такого автомобіля ж запланований не швидше 2022 року.
Утім, ані Bugatti Centodieci Роналду ще не має "на руках" (вона приїде у 2021 році), ані Bugatti La Voiture Noire (кажуть, він зробив передзамовлення), але й без них автопарк Кріштіану вражає.
Яскраві приклади розкішних авто Роналду
- Bugatti Chiron – від 2 500 000 доларів.
- McLaren Senna – від 1 000 000 доларів.
- Lamborghini Aventador – від 500 000.
- Ferrari 599 GTO – від 400 000.
- Rolls-Royce Cullinan – від 330 000.
Тож Кріштіану Роналду, як бачимо, віддає перевагу спорткарам і кабріолетам, але поза увагою не залишає й статусні автомобілі.
- Якщо ж порівнювати його автопарк з автопарком Мессі, то так виглядає, що у португальця довший. Щонайменше, за сукупною вартістю власних автомобілів.