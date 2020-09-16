Ти ж знаєш, що зірки спорту, зокрема й футболу, полюбляють жити на широку ногу, бо – можуть. Розкішна нерухомість, приватні літаки та яхти – звичні побутові речі для них. А ще до найкращих у світі футболістів дуже пасують найкращі у світі автомобілі.

Men24 підглянув одним оком на автопарки двох найвідоміших зірок сучасного футболу – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі – і заміряв, у кого ж довший.

Рейтинг Forbes Хто став найбільш високооплачуваним футболістом світу – Мессі чи Роналду

Футболісти суперничають не тільки на полі, але й за його межами – наприклад, у купівлі автомобілів. Свідомо чи ні, але часто вони обирають для себе найдорожчі з можливих варіантів, ба навіть ексклюзивні.

Автопарк Ліонеля Мессі: від Ferrari до Prius'а

Кілька слів про Ferrari

Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року

Цей червоний спорткар, який називають найдорожчим автомобілем у світі, начебто належить саме Ліонелю Мессі (щонайменше, так пишуть у ЗМІ). Але сам футболіст цього ніколи не підтверджував.

Достеменно відомо, що в лютому 2016 цю машину продали на аукціоні в Парижі за 32 мільйони євро анонімному покупцю. За чутками, на аукціоні за цю Ferrari змагалися Роналду й Мессі, і аргентинець переміг.

Ferrari F430 Spider

А ось це Ferrari таки належить Мессі. Він перефарбував його у сірий, додав "плюшок", і у такий спосіб збільшив ціну (базова модель коштує 186 000 доларів, авто Мессі – приблизно 250 000).

Інші елітні автівки Мессі

Pagani Zonda Roadster – від 1 400 000 доларів.

Mercedes SLS – від 290 000.

Audi R8 V10 Spider – від 200 000.

Maserati GranTurismo S – від 170 000.

Range Rover Vogue – від 150 000.



У "Барселони" з Audi контракт, тож світлини Мессі з авто іншого бренду знайти важко / Фото motor1

Утім, здається, Ліонель Мессі не бачить хисту у тому, щоб хизуватися своїми автівками. А крім фурору та статусності його цікавлять практичність та класика.

Не дарма ж в автопарку аргентинця помітили Mini Cooper S (30 000) та навіть гібридну Toyota Prius (від 20 000 доларів США).

Автопарк Кріштіану Роналду: Bugatti, Lamborghini, McLaren

Кілька слів про Bugatti

Bugatti Centodieci

У 2020 році Кріштіану Роналду святкував чергову перемогу "Ювентуса" в чемпіонаті Італії покупкою чергового гіпердорогого автомобіля.

Може собі дозволити Роналду подарував Джорджині обручку вартістю 615 тисяч фунтів

Так в автопарку футболіста опинився унікальний спорткар Bugatti Centodieci (таких буде лише 10 у світі). У ЗМІ писали, що португалець виклав за нього аж 8 000 000 євро.

Bugatti La Voiture Noire

У 2019 році була інформація, що Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire. Цей автомобіль випустили в єдиному екземплярі, а його ціна – 18 мільйонів доларів.

Та згодом виявилося, що авто потрапило до саудівського принца Бадра ібн Сауда. Серійний випуск такого автомобіля ж запланований не швидше 2022 року.

Утім, ані Bugatti Centodieci Роналду ще не має "на руках" (вона приїде у 2021 році), ані Bugatti La Voiture Noire (кажуть, він зробив передзамовлення), але й без них автопарк Кріштіану вражає.

Яскраві приклади розкішних авто Роналду

Bugatti Chiron – від 2 500 000 доларів.

McLaren Senna – від 1 000 000 доларів.

Lamborghini Aventador – від 500 000.

Ferrari 599 GTO – від 400 000.

Rolls-Royce Cullinan – від 330 000.

Тож Кріштіану Роналду, як бачимо, віддає перевагу спорткарам і кабріолетам, але поза увагою не залишає й статусні автомобілі.