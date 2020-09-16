Ты же знаешь, что звезды спорта, в том числе и футбола, любят жить на широкую ногу, потому что – могут. Роскошная недвижимость, личные самолеты и яхты – привычные бытовые вещи для них. А еще для лучших в мире футболистов очень подходят лучшие в мире автомобили.

Men24 подсмотрел одним глазом на автопарки двух самых известных звезд современного футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси – и замерял, у кого же длиннее.

Рейтинг Forbes Кто стал самым высокооплачиваемым футболистом мира – Месси или Роналду

Футболисты соперничают не только на поле, но и за его пределами – например, в покупке автомобилей. Сознательно или нет, но часто они выбирают для себя самые дорогие из возможных вариантов, даже эксклюзивные .

Автопарк Лионеля Месси: от Ferrari до Prius'а

Несколько слов о Ferrari

Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957

Этот красный спорткар, который называют самым дорогим автомобилем в мире, якобы принадлежит именно Лионелю Месси (по меньшей мере, так пишут в СМИ). Но сам футболист этого никогда не подтверждал.

Достоверно известно, что в феврале 2016 эту машину продали на аукционе в Париже за 32 миллиона евро анонимному покупателю. По слухам, на аукционе за эту Ferrari соревновались Роналду и Месси, и аргентинец победил.

Ferrari F430 Spider

А вот это Ferrari таки принадлежит Месси. Он перекрасил его в серый, добавил "плюшек", и таким образом увеличил цену (базовая модель стоит 186 000 долларов, авто Месси – примерно 250 000).

Другие элитные автомобили Месси

Pagani Zonda Roadster – от 1 400 000 долларов.

Mercedes SLS – от 290 000.

Audi R8 V10 Spider – от 200 000.

Maserati GranTurismo S – от 170 000.

Range Rover Vogue – от 150 000.



У "Барселоны" с Audi контракт, поэтому снимки Месси с авто другого бренда найти трудно / Фото motor1

Впрочем, кажется, Лионель Месси не видит цели в том, чтобы щеголять своими автомобилями. А кроме фурора и статусности его интересуют практичность и классика.

Не зря же в автопарке аргентинца заметили Mini Cooper S (30 000) и даже гибридную Toyota Prius (от 20 000 долларов США).

Автопарк Криштиану Роналду: Bugatti, Lamborghini, McLaren

Несколько слов о Bugatti

Bugatti Centodieci

В 2020 году Криштиану Роналду отпраздновал очередную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии покупкой очередного гипердорогого автомобиля.

Может себе позволить Роналду подарил Джорджине кольцо стоимостью 615 000 фунтов

Так в автопарке футболиста оказался уникальный спорткар Bugatti Centodieci (таких лишь 10 в мире). В СМИ писали, что португалец выложил за него до 8 000 000 евро.

Bugatti La Voiture Noire

В 2019 году была информация, что Роналду стал обладателем уникального Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль выпустили в единственном экземпляре, а его цена – 18 000 000 долларов.

Но потом оказалось, что авто попало к саудовскому принцу Бадру ибн Сауду. Серийный выпуск такого автомобиля же запланирован не раньше 2022 года.

Впрочем, ни Bugatti Centodieci у Роналду еще нет "на руках" (она приедет в 2021 году), ни Bugatti La Voiture Noire (говорят, он сделал предзаказ), но и без них автопарк Криштиану впечатляет.

Яркие примеры роскошных авто Роналду

Bugatti Chiron – от 2 500 000 долларов.

McLaren Senna – от 1 000 000 долларов.

Lamborghini Aventador – от 500 000.

Ferrari 599 GTO – от 400 000.

Rolls-Royce Cullinan – от 330 000.

Поэтому Криштиану Роналду, как видим, предпочитает спорткары и кабриолеты, но без внимания не оставляет и статусные автомобили.