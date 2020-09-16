У кого длиннее: впечатляющие факты об автопарках Роналду и Месси
Ты же знаешь, что звезды спорта, в том числе и футбола, любят жить на широкую ногу, потому что – могут. Роскошная недвижимость, личные самолеты и яхты – привычные бытовые вещи для них. А еще для лучших в мире футболистов очень подходят лучшие в мире автомобили.
Men24 подсмотрел одним глазом на автопарки двух самых известных звезд современного футбола – Криштиану Роналду и Лионеля Месси – и замерял, у кого же длиннее.
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Футболисты соперничают не только на поле, но и за его пределами – например, в покупке автомобилей. Сознательно или нет, но часто они выбирают для себя самые дорогие из возможных вариантов, даже эксклюзивные.
Автопарк Лионеля Месси: от Ferrari до Prius'а
Несколько слов о Ferrari
Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957
Этот красный спорткар, который называют самым дорогим автомобилем в мире, якобы принадлежит именно Лионелю Месси (по меньшей мере, так пишут в СМИ). Но сам футболист этого никогда не подтверждал.
- Достоверно известно, что в феврале 2016 эту машину продали на аукционе в Париже за 32 миллиона евро анонимному покупателю. По слухам, на аукционе за эту Ferrari соревновались Роналду и Месси, и аргентинец победил.
Ferrari F430 Spider
А вот это Ferrari таки принадлежит Месси. Он перекрасил его в серый, добавил "плюшек", и таким образом увеличил цену (базовая модель стоит 186 000 долларов, авто Месси – примерно 250 000).
Другие элитные автомобили Месси
- Pagani Zonda Roadster – от 1 400 000 долларов.
- Mercedes SLS – от 290 000.
- Audi R8 V10 Spider – от 200 000.
- Maserati GranTurismo S – от 170 000.
- Range Rover Vogue – от 150 000.
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Впрочем, кажется, Лионель Месси не видит цели в том, чтобы щеголять своими автомобилями. А кроме фурора и статусности его интересуют практичность и классика.
- Не зря же в автопарке аргентинца заметили Mini Cooper S (30 000) и даже гибридную Toyota Prius (от 20 000 долларов США).
Автопарк Криштиану Роналду: Bugatti, Lamborghini, McLaren
Несколько слов о Bugatti
Bugatti Centodieci
В 2020 году Криштиану Роналду отпраздновал очередную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии покупкой очередного гипердорогого автомобиля.
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Так в автопарке футболиста оказался уникальный спорткар Bugatti Centodieci (таких лишь 10 в мире). В СМИ писали, что португалец выложил за него до 8 000 000 евро.
Bugatti La Voiture Noire
В 2019 году была информация, что Роналду стал обладателем уникального Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль выпустили в единственном экземпляре, а его цена – 18 000 000 долларов.
- Но потом оказалось, что авто попало к саудовскому принцу Бадру ибн Сауду. Серийный выпуск такого автомобиля же запланирован не раньше 2022 года.
Впрочем, ни Bugatti Centodieci у Роналду еще нет "на руках" (она приедет в 2021 году), ни Bugatti La Voiture Noire (говорят, он сделал предзаказ), но и без них автопарк Криштиану впечатляет.
Яркие примеры роскошных авто Роналду
- Bugatti Chiron – от 2 500 000 долларов.
- McLaren Senna – от 1 000 000 долларов.
- Lamborghini Aventador – от 500 000.
- Ferrari 599 GTO – от 400 000.
- Rolls-Royce Cullinan – от 330 000.
Поэтому Криштиану Роналду, как видим, предпочитает спорткары и кабриолеты, но без внимания не оставляет и статусные автомобили.
- Если сравнивать его автопарк с автопарком Месси, то так получается, что у португальца длиннее. По меньшей мере, по совокупной стоимости собственных автомобилей.