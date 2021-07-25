Через це мало не кожен чоловік мав у житті справу з ситуацією, коли дружина чи подруга довго пояснює, як кудись проїхати, але... Але поїхати чоловік туди не зможе, бо – так і не зрозумів як.
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Чи справедливо чоловіки й жінки звинувачують один одного у топографічному невігластві
Розповідаємо, як добратися
Жінка може описати дорогу так:
- "Проїжджаєш повз сірий будинок з вітражами у формі горгоній, потім біля кафе з синьою вивіскою завертаєш на вузьку вуличку з красивими ліхтарями".
Чоловік натомість будує маршрут як навігатор:
- "Другий поворот ліворуч, потім перший праворуч, потім третій з'їзд на кільці".
Але якщо він так пояснює дорогу жінці – то буде марна трата часу. І якщо вислухає жіноче пояснення, то так само нічого не второпає.
Чому ж так відбувається
Біологічний аспект
Вчені у Норвегії провели такий експеримент: вибрали групу чоловіків і групу жінок, і кожній поставили завдання – зорієнтуватися в комп'ютерному лабіринті. У підсумку чоловіки впоралися швидше, і шлях обрали коротший.
Поки чоловік та жінка один одному пояснять дорогу, вже і їхати потреба відпаде / Фото insplash
Далі жінкам під язик капнули тестостерону, і повторили експеримент. Як гадаєш, які були результати? Так, у другому випадку обидві статі впоралися з завданням однаково успішно!
Після цього вчені копнули глибше – і зробили такі цікаві відкриття:
- Не заглиблюючись у наукові подробиці, скажемо простими словами: чоловіки краще відчувають напрям і своє розташування відносно цілі.
- Жінки ж, запам'ятовуючи маршрут, будують асоціації з різними прикметами вздовж дороги – вивісками, примітними кущами, красивими балконами.
Історичний аспект
Інше питання – чому. Вчені припускають, що "винна" еволюція.
- Первісні чоловіки на багато місяців йшли з дому на полювання, за той час прикмети могли змінюватися, і пам'ятати треба було саме напрямки та повороти.
- Жінки ж збирали трави-ягоди в околицях стоянки, тож для них життєво важливо було запам'ятовувати місцеві орієнтири.
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