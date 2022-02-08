На світлинах, якими Лексі Вуд поділилася в інстаграмі, красуня позує у крихітному бікіні. Особливої уваги заслуговує сміливість нашої героїні, адже кадри вона робила на вулиці, у морозний сонячний день.

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"Крихітка з півночі", – лаконічно підписала вона публікацію.

Прихильникам Лексі Вуд надзвичайно припала до душі серія фото. Тож вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Читай на Men 24, що про зірку Playboy думає її віддана армія фанатів:

  • "Це просто щось з чимось";
  • "Я закоханий у тебе";
  • "Яка ж ти мила";
  • "Так холодно, що аж стало спекотно";
  • "Приголомшлива крихітка";
  • "Така сексуальна і така холодна";
  • "Справжня Снігова королева";
  • "Богиня на снігу".

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

Лексі Вуд знялася у крихітному бікіні
Спокусливі фото Лексі Вуд сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Вуд

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Лексі Вуд – одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Якщо ти досі цього не зробив, то рекомендуємо виправитися негайно. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від зірки Playboy?