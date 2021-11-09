Аж ніяк не Галілей: хто насправді винайшов телескоп

Одним із перших, як би тепер сказали, хайповим телескопом є пристрій, зроблений Галілео Галілеєм. А проте не він винайшов телескоп, хоч і багато хто так думає.

Цю заслугу зазвичай приписують 1608 року і голландському виробнику лінз Гансу Ліпперсгею. Галілей же тільки додав кілька вдосконалень і першим націлився на зірки.

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Кому віддавати почесті за винахід телескопа

Телескоп є одним із найважливіших винаходів людства, але цілковитої певності, кому за нього дякувати – немає. Першою ж людиною, яка подала заявку на патент на телескоп, був голландський виробник окулярів Ганс Ліпперсгей.

У 1608 він заявив права на пристрій, який міг збільшувати об'єкти, не повіриш, утричі .

. Примітним був і дизайн пристрою – увігнутий окуляр з опуклою лінзою об’єктива.

Кажуть, ідея телескопа спала на думку Ліпперсгею, коли він дивився, як діти у дворі через дві лінзи дивилися на флюгер. Але кажуть й інше – що ідею чоловік украв в іншого виробника окулярів Захарія Янсена, який жив неподалік.



Ганс Ліпперсгей – чоловік, який першим подав патент на телескоп / Фото Britannica

А проте обидві версії – легенди, як нічим довести.

Щоб не образити ні Ліпперсгея, ні Янсена, нині заведено першому віддавати авторство телескопа, а другому – складного мікроскопа.

Хоча насправді, найімовірніше, обидва вони доклалися до створення обох інструментів.

О, до слова, заявку на патент Ліпперсгея уряд Нідерландів відхилив – як і таку ж заявку іншого голландця Якоба Меціуса, подану кількома тижнями пізніше. Бо, мовляв, прилад надто простий і його легко відтворити.

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