Бактерії – володарі Всесвіту: що слід знати про цікаву теорію панспермії

Знаменита програма SETI, створена для пошуку позаземного інтелекту, з 1959 року намагається відповісти на питання, чи єдині ми у Всесвіті. Чимало вчених переконані, що таки не єдині.

І не менше – вважають інакше. Мовляв, оскільки немає доказів існування позаземних цивілізацій, то це щонайменше свідчить про те, що вони надзвичайно рідкісні.

Варто знати Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Але чому ми все про людей та про людей? Може, життя на інших планетах існує у простіших формах – наприклад, як мікроорганізми.

У чому суть теорії панспермії

Автори дослідження, опублікованого у Biosystems, припускають, що життя у космосі – це якраз зазвичай бактерії. І вони набагато розумніші, ніж ми собі думаємо.

Передусім, не треба вважати, що мікроби – це тільки одноклітинні організми, які викликають хвороби. Насправді вони є організованими, хоч і слабко, багатоклітинними утвореннями.

Бактерії, наприклад, живуть як багатомільярдні колонії, здатні "мислити" та приймати рішення. Ба більше, всі колонії бактерій на Землі з'єднані у глобальну бактеріальну надсистему – бактеріосферу.

І, на відміну від людей, ця надсистема існує вже понад три мільярди років! Навіть сьогодні бактерії є домінуючими живими істотами на Землі. Приберіть їх із біосфери – і життя на нашій планеті просто зникне.

Так от: знаючи все це, дослідники припустили, що саме бактерії можуть бути набагато придатнішими для космічних подорожей та комунікації з іншими живими організмами, ніж люди.



Бактерії на Землі живуть мільярдними колоніями, здатними приймати рішення / Фото unsplash

Дійсно, практичні дослідження поведінки земних бактерій у космосі показало, що вони можуть виживати там щонайменше три роки. А якщо переходять у стан сплячки – так і взагалі мільйони. Тобто, вони дуже і дуже стійкі.

Чи можуть бактерії спілкуватися з позаземним життям

Відверто кажучи, ідея не нова. Теорія панспермії існує порівняно давно, і стверджує, що мікробне життя існує і подорожує по всьому Всесвіту. Внесок нового дослідження у розвиток цієї теорії полягає саме у моделювання "мікробного SETI".

Дослідники вважають, що бактеріосфера потенційно може повторити ті ж кроки, які робить SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – проєкт із пошуку позаземних цивілізацій). А саме:

Перший крок – зчитування інформації космічного масштабу.

космічного масштабу. Другий – оцінка інформації щодо того, чи на далеких планетах є життя.

щодо того, чи на далеких планетах є життя. Третій – передача інформації про себе розумним інопланетянам (намагання встановити контакт).

Тож вчені змоделювали ці кроки у форматі "мікробного SETI", і виявили, що:

Перший крок. Мікроби мають обмежену здатність зчитувати інформацію космічного масштабу. Наприклад, ціанобактерії зчитують частину електромагнітних сигналів Сонця (фототропізм).

крок. Мікроби мають обмежену здатність зчитувати інформацію космічного масштабу. Наприклад, ціанобактерії зчитують частину електромагнітних сигналів Сонця (фототропізм). Другий . Ціанобактерії мають біотехнологію для оцінки отриманих сигналів. І це, увага, – фотосинтез, який перетворює воду, сонячне світло та вуглекислий газ у кисень та поживні речовини.

. Ціанобактерії мають біотехнологію для оцінки отриманих сигналів. І це, увага, – фотосинтез, який перетворює воду, сонячне світло та вуглекислий газ у кисень та поживні речовини. Третій крок. Між мікробами є спілкування – за допомогою хімічного обміну. Тож і позаземні мікроби можуть інтегруватися в бактеріосферу Землі, якщо їхня хімія та метаболізм базуються на основі вуглецю.

А звідси й найважливіший зворотний висновок: мікроби з Землі можуть подорожувати у космосі (наприклад, на астероїдах), мешкати на далеких планетах, і там навіть "співпрацювати" з місцевими мікробами.



Щоб знайти цивілізацію на далеких планетах, можливо, треба глянути на дрібніші деталі / Фото

Так може, припускають дослідники, і немає сенсу шукати цивілізації у космосі на кшталт земної? Може, доцільніше шукати ознаки мікробного життя на придатних для життя планетах.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.