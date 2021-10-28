Бактерии – властелины Вселенной: что следует знать об интересной теории панспермии

Знаменитая программа SETI, созданная для поиска внеземного интеллекта, с 1959 года пытается ответить на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Многие ученые убеждены, что все же не одни.

И не меньше – считают иначе. Мол, поскольку нет доказательств существования внеземных цивилизаций, то это по меньшей мере свидетельствует о том, что они чрезвычайно редки.

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Но почему мы все о людях и о людях? Может, жизнь на других планетах существует в более простых формах – например, как микроорганизмы.

В чем суть теории панспермии

Авторы исследования, опубликованного в Biosystems, предполагают, что жизнь в космосе – это как раз обычно бактерии. И они гораздо умнее, чем мы себе думаем.

Прежде всего, не стоит считать, что микробы – это только одноклеточные организмы, которые вызывают болезни. На самом деле они являются организованными, хоть и слабо, многоклеточными образованиями.

Бактерии, например, живут как многомиллиардные колонии, способные "думать" и принимать решения. Более того, все колонии бактерий на Земле соединены в глобальную бактериальную сверхсистему – бактериосферу.

И, в отличие от людей, эта сверхсистема существует уже более трех миллиардов лет! Даже сегодня бактерии являются доминирующими живыми существами на Земле. Уберите их из биосферы – и жизнь на нашей планете просто исчезнет.

Так вот: зная все это, исследователи предположили, что именно бактерии могут быть гораздо более пригодными для космических путешествий и коммуникации с другими живыми организмами, чем люди.



Бактерии на Земле живут миллиардными колониями, способными принимать решения / Фото unsplash

Действительно, практические исследования поведения земных бактерий в космосе показало, что они могут выживать там минимум три года. А если переходят в состояние спячки – так и вообще миллионы. То есть, они очень и очень устойчивы.

Могут ли бактерии общаться с внеземной жизнью

Откровенно говоря, идея не нова. Теория панспермии существует сравнительно давно, и утверждает, что микробная жизнь существует и путешествует по всей Вселенной. Вклад нового исследования в развитие этой теории заключается именно в моделирование "микробного SETI".

Исследователи считают, что бактериосфера потенциально может повторить те же шаги, которые делает SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – проект по поиску внеземных цивилизаций). А именно:

Первый шаг – считывание информации космического масштаба.

космического масштаба. Второй – оценка информации относительно наличия на далеких планетах жизни.

относительно наличия на далеких планетах жизни. Третий – передача информации о себе умным инопланетянам (установление контакта).

Итак, ученые смоделировали эти шаги в формате "микробного SETI", и обнаружили, что:

Первый шаг. Микробы имеют ограниченную способность считывать информацию космического масштаба. Например, цианобактерии считывают часть электромагнитных сигналов Солнца (фототропизм).

шаг. Микробы имеют ограниченную способность считывать информацию космического масштаба. Например, цианобактерии считывают часть электромагнитных сигналов Солнца (фототропизм). Второй . Цианобактерии имеют биотехнологии для оценки полученных сигналов. И это, внимание, – фотосинтез, который превращает воду, солнечный свет и углекислый газ в кислород и питательные вещества.

. Цианобактерии имеют биотехнологии для оценки полученных сигналов. И это, внимание, – фотосинтез, который превращает воду, солнечный свет и углекислый газ в кислород и питательные вещества. Третий шаг. Между микробами есть общение – с помощью химического обмена. Поэтому и внеземные микробы могут интегрироваться в бактериосферу Земли, если их химия и метаболизм базируются на основе углерода.

А отсюда и важнейший обратный вывод: микробы с Земли могут путешествовать в космосе (например, на астероидах), жить на далеких планетах, и там даже "сотрудничать" с местными микробами.



Чтобы найти цивилизацию на далеких планетах, возможно, надо взглянуть на мелкие детали / Фото

Так может, предполагают исследователи, и нет смысла искать цивилизации в космосе вроде земной? Может, целесообразнее искать признаки микробной жизни на пригодных для жизни планетах.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.