Бармен з Дніпра приготував величезний Cosmopolitan: рецепт популярного коктейлю

Якщо твій вечір обіцяє бути довгим і веселим, то навіщо ускладнювати собі життя? Спробуй приготувати величезний коктейль Cosmopolitan, щоб не лише круто відпочити з друзями, а й зарядитися позитивними емоціями на кілька днів наперед. До твоєї уваги рецепт величезного коктейлю від бартендера Дмитра з Дніпра. Розповідаємо, як приготувати його в домашніх умовах!

Нагадуємо, що такий Cosmopolitan однозначно не розрахований на одного. Тож готуй його для великої та гучної компанії, щоб круто та весело провести час разом. Лови рецепт приготування коктейлю на основі горілки Nemiroff!

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"Чесно, поки я робив шейк таким великим шейкером, я думав, що його відкрию і в мене буде вся кімната в коктейлі. Але все обійшлося, і наш чудовий коктейль готовий. Можна пробувати!", – зауважив він.

Рецепт приготування величезного Cosmopolitan:

Інгредієнти:

Горілка Nemiroff Оригінал – 500 мілілітрів

– 500 мілілітрів Апельсиновий лікер Triple sec – 200 мілілітрів

– 200 мілілітрів Сік лайма – 200 мілілітрів

– 200 мілілітрів Морс журавлини – 300 мілілітрів

Дивися на відео, як правильно приготувати гігантський Cosmopolitan:

Якщо ти віддаєш перевагу традиційним порціям коктейлю, то тут ми розповідали, як приготувати Nemiroff Cosmo – твіст на Cosmopolitan. Гарантуємо, тобі сподобається!

P.S. Цього разу сусіди Дмитра залишилися без коктейлю!

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