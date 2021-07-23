Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Bergamot Vodkatini – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel.
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До твоєї уваги рецепт приготування простого алкогольного коктейлю Bergamot Vodkatini. У ньому поєднуються насиченість преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, витриманої у дубових бочках, солодкавість білого Портвейну, а також нотки бергамоту та лимона. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.
Рецептом Bergamot Vodkatini з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Рецепт приготування коктейлю Bergamot Vodkatini
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – 50 мілілітрів
- Dry White Porto – 20 мілілітрів
- Лікер з бергамоту – 5 мілілітрів
- Бітер з лимона – кілька крапель
Bergamot Vodkatini готується на основі Nemiroff De Luxe Rested in Barrel / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Налий у барменський бокал з льодом горілку Nemiroff De Luxe Rested in Barrel та решту інгредієнтів.
- Усе добре перемішай і перелий в охолоджений коктейльний бокал.
- Прикрась коктейль цедрою грейпфрута або лимона.
- Насолоджуйся!
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Приготуй коктейль Bergamot Vodkatini, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!