Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Bergamot Vodkatini – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel.

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До твоєї уваги рецепт приготування простого алкогольного коктейлю Bergamot Vodkatini. У ньому поєднуються насиченість преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, витриманої у дубових бочках, солодкавість білого Портвейну, а також нотки бергамоту та лимона. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.

Рецептом Bergamot Vodkatini з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Рецепт приготування коктейлю Bergamot Vodkatini

Інгредієнти:

  • Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – 50 мілілітрів
  • Dry White Porto – 20 мілілітрів
  • Лікер з бергамоту – 5 мілілітрів
  • Бітер з лимона – кілька крапель

Рецепт приготування Bergamot Vodkatini
Bergamot Vodkatini готується на основі Nemiroff De Luxe Rested in Barrel / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

  1. Налий у барменський бокал з льодом горілку Nemiroff De Luxe Rested in Barrel та решту інгредієнтів.
  2. Усе добре перемішай і перелий в охолоджений коктейльний бокал.
  3. Прикрась коктейль цедрою грейпфрута або лимона.
  4. Насолоджуйся!

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Приготуй коктейль Bergamot Vodkatini, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!