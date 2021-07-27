Напоминаем, что такой Cosmopolitan однозначно не рассчитан на одного. Поэтому готовь его для большой и шумной компании, чтобы круто и весело провести время вместе. Лови рецепт приготовления коктейля на основе водки Nemiroff !

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"Честно, пока я делал шейк таким большим шейкером, я думал, что его открою и у меня будет вся комната в коктейле. Но все обошлось, и наш замечательный коктейль готов. Можно пробовать!", – отметил он.

Рецепт приготовления огромного Cosmopolitan:

Ингредиенты:

Водка Nemiroff Оригинал – 500 миллилитров

Апельсиновый ликер Triple sec – 200 миллилитров

Сок лайма – 200 миллилитров

Морс клюквы – 300 миллилитров

Смотри на видео, как правильно приготовить гигантский Cosmopolitan:

Если ты отдаешь предпочтение традиционным порциям коктейля, то мы рассказывали, как приготовить Nemiroff Cosmo – твист на Cosmopolitan. Гарантируем, тебе понравится!

P.S. На этот раз соседи Дмитрия остались без коктейля!

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