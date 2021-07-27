Напоминаем, что такой Cosmopolitan однозначно не рассчитан на одного. Поэтому готовь его для большой и шумной компании, чтобы круто и весело провести время вместе. Лови рецепт приготовления коктейля на основе водки Nemiroff!
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"Честно, пока я делал шейк таким большим шейкером, я думал, что его открою и у меня будет вся комната в коктейле. Но все обошлось, и наш замечательный коктейль готов. Можно пробовать!", – отметил он.
Рецепт приготовления огромного Cosmopolitan:
Ингредиенты:
- Водка Nemiroff Оригинал – 500 миллилитров
- Апельсиновый ликер Triple sec – 200 миллилитров
- Сок лайма – 200 миллилитров
- Морс клюквы – 300 миллилитров
Смотри на видео, как правильно приготовить гигантский Cosmopolitan:
Если ты отдаешь предпочтение традиционным порциям коктейля, то мы рассказывали, как приготовить Nemiroff Cosmo – твист на Cosmopolitan. Гарантируем, тебе понравится!
- P.S. На этот раз соседи Дмитрия остались без коктейля!
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