У нас є бодай одна вагома причина зареєструватися в соціальній мережі ТікТок. І звуть її Белла Поарч. Ця тендітна красуня не лише знімає милі відео, а також активно веде свою сторінку в Інстаграмі, де на неї підписалися уже понад три мільйони користувачів. Гайда насолоджуватися крутими та спокусливими фото дівчини!

Наша нова героїня Белла Поарч руйнує абсолютно усі стереотипи про тендітних і милих дівчат. 19-річна зірка тіктоку також служить у ВПС Сполучених Штатів, а Men 24 з радістю ділиться її гарячими фото.

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На своїй сторінці в інстаграмі Белла ділиться не лише світлинами зі служби на флоті, де вона працює ветеринаром, а й спокусливі кадри у купальниках і спідньому. У нас навіть не виникає сумнівів, що Белла – секретна зброя американського війська, аби його лави поповнювалися новими добровольцями.



Белла Поарч служить військовим ветеринаром у ВПС США

Тож, коли ми заговорили про мільйонну армію прихильників, обирали формулювання не випадково. Не виключено, що десь у США і формується загін імені Белли Поарч. Підписуйся на красуню та долучайся до лав її маленької армії.

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А щоб у тебе відпали останні сумніви, ми залишаємо кілька крутих і спекотних фото Белли Поарч:

19-річна Белла органічно виглядає у будь-якому образі:

А це відео зробило її шалено популярною в ТікТоку, адже його переглянули понад 370 мільйонів разів. Іноді не збагнеш, що ж так подобається користувачам цієї мережі. Але, якщо бути відвертими, то ми й самі добряче так залипли на роликах Белли.