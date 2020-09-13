У нас есть хотя бы одна весомая причина зарегистрироваться в социальной сети ТикТок. И зовут ее Белла Поарч. Эта хрупкая красавица не только снимает милые видео, а также активно ведет свою страницу в Инстаграме, где на нее подписались уже более трех миллионов пользователей. Айда наслаждаться крутыми и соблазнительными фото девушки!

Наша новая героиня Белла Поарч разрушает абсолютно все стереотипы о хрупких и милых девушках. 19-летняя звезда тиктока не только снимает мил ы е видео, она также служит в ВВС США , а Men 24 с радостью делится ее горячими фото.

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На своей странице в инстаграме Белла делится не только фотографиями со службы на флоте, где она работает ветеринаром, но и соблазнительные кадры в купальниках и нижнем белье. У нас даже не возникает сомнений, что Белла – секретное оружие американских войск , чтобы его ряды пополнялись новыми добровольцами.



Белла Поарч служит военным ветеринаром в ВВС США

Поэтому, когда мы заговорили о миллионной армии поклонников, выбирали формулировки не случайно. Не исключено, что где-то в США и формируется отряд имени Беллы Поарч. Подписывайся на красавицу и приобщайся в ряды ее маленькой армии.

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А чтобы у тебя отпали последние сомнения, мы оставляем несколько крутых и жарких фото Беллы Поарч:

19-летняя Белла органично смотрится в любом образе: