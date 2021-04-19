Мастерская Team Obsolete известна своей коллекцией мотоциклов. И все они готовы выстроиться в очередь на старте, включая Honda 250/6 1964 выпуска. Но на этот раз мы поговорим о несколько ином винтажном мотоцикле. О Benelli 350/4, чья история поразит каждого.

К твоему вниманию чрезвычайно быстрый Benelli 350/4. Это байк, на котором Ренцо Пазолини получил второе место в гонке Junior TT на Острове Мэн 1968 года. Неслучайно Men 24 рассказывает тебе об этом творения мастеров с "Устаревшей команды".

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Саму же мастерскую Team Obsolete создал Роб Яннуччи более 30 лет назад. Его цель – отправить экзотические мотоциклы GP из музеев на гонки. И это ему удалось: восстановленные и тщательно настроенные байки выиграли более 400 гонок по всему миру.



Над модификацией байка работали мастера из Team Obsolete

История этого 350/4 перекликается с Benelli 250. Последний дебютировал в гонках в 1962 году и выдавал невероятные в то время 52 лошадиные силы при 16 000 оборотах в минуту. К 1966 году в спецификации, которую мы видим здесь, двигатель получил объем 345 кубических сантиметров, а также цилиндр с четырьмя клапанами.



Объем его двигателя – 345 кубических сантиметров

Это мини-чудо имеет две отдельные головки, а также цепочку шестерен по центру кривошипа, что позволяет двигаться двойным верхним кулачкам. Зажигание осуществляется от внешнего магнита Mercury. Коробка передач имеет 7 скоростей, а в шасси используются 35-миллиметровые вилки Ceriani. Даже тормоза можно назвать идеальными. Над остановкой байка работают 230-миллиметровый передний барабан, а также 200-миллиметровый 2LS позади.



Байк оснащен коробкой передач на 7 скоростей

Этот байк Team Obsolete приобрел в начале 80-х годов. И только в 1993 году у мастеров нашлось время на восстановление мотоцикла. Сам же байк в том же году дебютировал в Дайтоне. Да, в том году, когда Дэйв Ропер победил на 350GP. Интересно, что Ропер был первым американцем, который получил "золото" на острове Мэн.

Мотогонщик вернулся на остров Мэн в 1993 году на борту Benelli для участия в Classic Manx. Но в конце дня его гоночная команда осознала, что топливный бак слишком мал, чтобы проехать 4 круга без остановок, а также им придется постоянно доливать масло во время пит-стопа.



На этом байке ездил Дэйв Ропер во время Classic Manx в 1993 году

Ропер знал, что ему нужно будет вырваться вперед с самого начала, чтобы занять достойную позицию на финише. К сожалению, он сильно ушибся на первом круге, удерживая многообещающее 30-секундное преимущество. Обошлось все вывихом правого бедра, а также переломом левой малоберцовой кости. Но понадобился вертолет, чтобы отправить спортсмена в больницу.



К сожалению, до финиша спортсмену добраться не удалось

Команда Obsolete снова возобновила Benelli. И наконец появилась белая полоса. В следующем году на Road Atlanta она выиграла оба турнира 350GP.

Совсем недавно, в 2018 году, Benelli завершил классическое круг почета TT на острове Мэн – через 25 лет после аварии Ропера, и через 50 лет после того, как Пазолини финишировал позади Джакомо Агостини на MV. Маленький Benelli разогнался до головокружительной скорости в 245 километров в час.



В 2018 году Benelli 350/4 завершил круг почета TT на острове Мэн

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И хотя этот байк никогда не выигрывал Гран-при в свое время, сама же его история однозначно впечатляет. Мастера Team Obsolete – настоящие колдуны, которые буквально сохранили этот невероятный Benelli 350/4 на почти полвека.