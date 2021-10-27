За лічені години кадри зібрали понад 100 тисяч лайків від прихильників моделі. Підписники Франчески Фараго оцінили не лише стильний образ красуні, а й буквально засипали її компліментами.

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"Останні фото з Мальорки", – написала Франческа під публікацією.

Будемо максимально відвертими: ми були б не проти зараз проводити час з Франческою на Мальорці, а не терпіти оці температурні каруселі. А поки можемо хіба читати коментарі, які залишили її підписники:

"О, Господи! Неймовірна крихітка";

"Ти надзвичайно красива";

"Приголомшлива Франческа";

"Люблю тебе";

"Ти справжній ангел";

"Франческа – ікона стилю";

"Фантастичні фото";

"Виходь за мене";

"Найкращі фото в мережі".



Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго



Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго



Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго

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Слідкувати за Франческою Фараго в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально рекомендуємо підписатися на модель. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від красуні?