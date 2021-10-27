За лічені години кадри зібрали понад 100 тисяч лайків від прихильників моделі. Підписники Франчески Фараго оцінили не лише стильний образ красуні, а й буквально засипали її компліментами.
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"Останні фото з Мальорки", – написала Франческа під публікацією.
Будемо максимально відвертими: ми були б не проти зараз проводити час з Франческою на Мальорці, а не терпіти оці температурні каруселі. А поки можемо хіба читати коментарі, які залишили її підписники:
- "О, Господи! Неймовірна крихітка";
- "Ти надзвичайно красива";
- "Приголомшлива Франческа";
- "Люблю тебе";
- "Ти справжній ангел";
- "Франческа – ікона стилю";
- "Фантастичні фото";
- "Виходь за мене";
- "Найкращі фото в мережі".
Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго
Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго
Франческа Фараго показала груди у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Фараго
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Слідкувати за Франческою Фараго в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально рекомендуємо підписатися на модель. Ти ж не хочеш проґавити свіженьку порцію гаряченького від красуні?