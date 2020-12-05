З одного боку, помилки – це неприємно. З іншого, саме вони допомагають отримати досвід, аби уникнути серйозніших проблем. Але є такі помилки, про які можна сказати тільки одне: "Це просто ср*ака".

Людство розвивається завдяки геніальним ідеям та їхньому втіленню. Але знає історія й такі приклади, коли і ідея була так собі, і втілення спричинило тільки біду.

Сьогодні Men 24 розповість про кілька таких, які обернулися тисячами людських смертей.

Ще трохи історії Зуби, скальпи й морські свинки: 9 цікавинок, які люди використовували як гроші

Війна під час чуми

У 1349 році в Англії спалахнула епідемія чуми. Країна міцно сіла на карантин (знайомо, знайомо), а за ліків доступними були хіба молитви й часник. Тому шотландці вирішили напасти на Англію.

Де зв'язок? Річ у тім, що шотландці чомусь вирішили, що чума – це Божа помста за агресивну політику сусіда.

Отже, напали шотландці на англійців і… Заразилися чумою. До 5000 воїнів померли, а залишки повернулися додому. Що вони принесли з собою? Правильно – чуму та епідемію.



Ім'я Чингісхана досі викликає мурашки на шкірі, і далеко не дарма / Фото pinterest

Лють Чингісхана

Чингісхан давно помер, але й нині, мало не за 1000 років, він наводить жах. Що й казати, наскільки страшно було його сучасниками. Крик вартових будь-якого міста "Монголи!" означав тільки одне – треба негайно втікати. І все ж Гаїр-хан Іналчук (близький родич шаха Хорезму Мухаммеда ІІ) вирішив напасти на торговий караван Монгольської імперії.

Чингісхан – чоловік, загалом, суворий, але, можливо, того дня мав хороший настрій. Тому відправив у Хорезм 3 послів для переговорів щодо врегулювання конфлікту. А от Мухаммед II одного посла вбив, а двом іншим відстриг бороди (це велике приниження – вони щиро воліли б втратити руки чи ноги, але не бороди).

От тоді у Чингісхана "бомбануло". Він миттєво зібрав армію, яка пройшлася по Хорезму ураганом. Місто? Стерти з лиця землі. Село? Засипати піском або затопити. Люди? Вбити, жодних полонених. Іналчук? Спіймати й залити у горло розплавлене срібло. Кажуть, дивом вижив тільки Мухаммед II, але згодом помер у страху та злиднях.

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