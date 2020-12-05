С одной стороны, ошибки – это неприятно. С другой, именно они помогают получить опыт, чтобы избежать более серьезных проблем. Но есть такие ошибки, о которых можно сказать только одно: "Это просто жо*а".

Человечество развивается благодаря гениальным идеям и их воплощению. Но знает история и такие примеры, когда и идея была так себе, и воплощение принесло лишь беду.

Сегодня Men 24 расскажет о нескольких таких, которые обернулись тысячами человеческих смертей.

Еще немного истории Зубы, скальпы и морские свинки: 9 интересностей, которые люди использовали в качестве денег

Война во время чумы

В 1349 году в Англии вспыхнула эпидемия чумы. Страна прочно села на карантин (знакомо, знакомо), а из лекарств доступными были разве что молитвы и чеснок. Поэтому шотландцы решили напасть на Англию.

Где связь? Дело в том, что шотландцы почему-то решили, что чума – это Божья месть за агрессивную политику соседа.

Итак, напали шотландцы на англичан и... Заразившиеся чумой. До 5000 воинов умерли, а остатки вернулись домой. Что они принесли с собой? Правильно – чуму и эпидемию.



Имя Чингисхана до сих пор вызывает мурашки на коже, и далеко не зря / Фото pinterest

Ярость Чингисхана

Чингисхан умер, но и сейчас, почти через 1000 лет, он наводит ужас. Что и говорить, насколько страшно было его современникам. Крик стражей любого города "Монголы!" означал только одно – надо немедленно бежать. И все же Гаир-хан Иналчук (близкий родственник шаха Хорезма Мухаммеда II) решил напасть на торговый караван Монгольской империи.

Чингисхан – человек, в ощем, строгий, но, возможно, в тот день имел хорошее настроение. Поэтому отправил в Хорезм 3 послов для переговоров по урегулированию конфликта. А вот Мухаммед II одного посла убил, а двум другим отстриг бороды (это большое унижение – они искренне хотели бы потерять руки или ноги, но не бороды).

Вот тогда у Чингисхана "бомбануло". Он мгновенно собрал армию, которая прошлась по Хорезму ураганом. Город? Стереть с лица земли. Село? Засыпать песком или затопить. Люди? Убить, никаких пленных. Иналчук? Поймать и залить в горло расплавленное серебро. Говорят, чудом выжил только Мухаммед II, но впоследствии умер в страхе и нищете.