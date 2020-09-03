Коронавірус став причиною замороження кіноіндустрії по всьому світу. Але це не могло тривати вічно. Режисери повернулися до зйомок, а глядачі – у кінотеатри. Розповідаю, чи безпечно зараз ходити у кіно та що змінилося під час сеансів.

Відразу почну з того, що це мій перший похід у кіно у 2020 році. Принаймні так здається. І він однозначно запам'ятається мені надовго. Читай на Men 24, чи безпечно зараз ходити у кіно та що змінилося.

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Температурний скринінг

Уже традиційним і звичним для нас є температурний скринінг, який проводять на вході не лише в крамниці та торгові центри, а й аеропорти, кінотеатри та й узагалі місця масового скупчення людей.

І все б нічого, якби це вимірювання температури не було суто для галочки. Термометр ще не встиг здійснити заміри, а мені вже побажали гарного дня. Задля справедливості зауважу, що під час відпочинку в Туреччині усе проходило за цією ж процедурою. Люди то всюди однакові.

На вході очікує температурний скринінг / Фото vecteezy

Масковий режим

Мій улюблений кінотеатр розташований у великому торговому центрі, тож потрібно змиритися з тим, що перед початком сеансу та після нього слід бути у захисній масці.

Тішить той факт, що під час сеансу сидіти в ній немає потреби. Винятком може бути те, що ти – хворий. Але тут я не буду винаходити велосипед: захворів – сиди вдома!

Натомість дуже потішило те, що співробітники кінотеатру самі дотримуються маскового режиму та чемно прикривають цим аксесуаром не лише обличчя, а й ніс. Показують правильний приклад глядачам, що дуже добре!

Відсутність гардеробу

Наразі гардероб не працює, тож здати свої речі банально ніде. Чи так у всіх кінотеатрах – біс його знає. Так само залишається відкритим питання, чи запрацює він пізніше, адже осінь має властивість закутувати нас у теплий і масивний одяг, який так і хочеться зняти перед походом у кіно.

Соціальна дистанція

Кожен кінотеатр має свій метод розсаджування глядачів. Усе це, звичайно ж, зроблено для того, аби вони дотримувалися соціальної дистанції. У моєму випадку чергувалися два вільні крісла та два "заблоковані". Це слід урахувати, якщо ти плануєш піти в кіно наодинці.

Так креативно сприяють соціальній дистанції в театрі Мадриду / Фото AP

Безпека

Ходити у кіно зараз значно безпечніше, ніж за покупками до супермаркету. Тут точно не потрібно нікому нагадувати про соціальну дистанцію та просити не дихати тобі у потилицю.

Наявність санітайзерів дозволить продезінфікувати руки до та після сеансу, якщо ти встиг доторкнутися геть до усіх поверхонь в кінотеатрі. Головне – не забувати про те, що рук до очей, носа та рота краще не тягнути.

А взагалі є що дивитися?

Якщо місяць тому я плювався на те, що в кіно лише старі фільми. То зараз уже можна потішитися появі прем'єр. Чого тільки вартий "Тенет" Крістофера Нолана. Кажуть, він врятує світовий кінопрокат у 2020 році. І я маю підозру, що так воно і буде.

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Чи варто зараз іти в кінотеатр? Однозначно так! По-перше, людей значно менше на сеансах, що просто безцінно. По-друге, у прокат виходять довгоочікувані фільми. По-третє, тут явно безпечніше, ніж у громадському транспорті та магазинах. Тож не проґав можливість глянути круте кіно.