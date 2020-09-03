Коронавирус стал причиной замораживания киноиндустрии по всему миру. Но это не могло продолжаться вечно. Режиссеры вернулись к съемкам, а зрители – в кинотеатры. Рассказываю, безопасно ли сейчас ходить в кино и что изменилось во время сеансов.

Сразу начну с того, что это мой первый поход в кино в 2020 году. По крайней мере так кажется. И он однозначно запомнится мне надолго. Читай на Men 24 , безопасно ли сейчас ходить в кино и что изменилось.

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Температурный скрининг

Уже традиционным и привычным для нас стал температурный скрининг, который проводится на входе не только в магазины и торговые центры, но и аэропорты, кинотеатры и вообще места массового скопления людей.

И все бы ничего, если бы это измерение температуры не было чисто для галочки . Термометр еще не успел осуществить замеры, а мне уже пожелали хорошего дня. Справедливости ради замечу, что во время отдыха в Турции все проходило по этой же процедуре. Люди то везде одинаковые.

На входе ожидает температурный скрининг / Фото vecteezy

Масочный режим

Мой любимый кинотеатр расположен в крупном торговом центре, поэтому нужно смириться с тем, что перед началом сеанса и после него следует быть в защитной маске .

Радует тот факт, что во время сеанса сидеть в ней нет необходимости . Исключением может быть то, что ты – болен. Но здесь я не буду изобретать велосипед: заболел – сиди дома!

Зато очень порадовало то, что сотрудники кинотеатра сами придерживаются масочного режима и вежливо прикрывают этим аксессуаром не только лицо, но и нос. Показывают правильный пример зрителям, что очень хорошо!

Отсутствие гардероба

Сейчас гардероб не работает, поэтому сдать свои вещи банально негде. Так ли во всех кинотеатрах – черт его знает. Так же остается открытым вопрос, заработает ли он позже, ведь осень имеет свойство окутывать нас в теплую и массивную одежду, которую так и хочется снять перед походом в кино.

Социальная дистанция

Каждый кинотеатр имеет свой метод рассадки зрителей . Все это, конечно же, сделано для того, чтобы они придерживались социальной дистанции. В моем случае чередовались два свободных кресла и два "заблокированных". Это следует учесть, если ты планируешь пойти в кино в одиночку.

Так креативно способствуют социальной дистанции в театре Мадрида / Фото AP

Безопасность

Ходить в кино сейчас значительно безопаснее, чем за покупками в супермаркет. Здесь точно не нужно никому напоминать о социальной дистанции и просить не дышать тебе в затылок.

Наличие санитайзеров позволит продезинфицировать руки до и после сеанса , если ты успел прикоснуться совершенно ко всем поверхностям в кинотеатре. Главное – не забывать о том, что руки к глазам, носу и рту лучше не тянуть.

А вообще есть что смотреть?

Если месяц назад я плевался на то, что в кино только старые фильмы. То сейчас уже можно порадоваться появлению премьер. Чего только стоит "Тенет" Кристофера Нолана. Говорят, он спасет мировой кинопрокат в 2020 году. И я подозреваю, что так оно и будет.

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