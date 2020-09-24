Зовсім не обов'язково бути фанатом біатлону, аби знати про Доротею Вірер. Спокуслива італійка не лише вражає досягненнями у спорті, а й своїм ідеальним тілом і неймовірною вродою. Тож ми вирішили поділитися з тобою світлиною, яку красуня виклала на своїй сторінці в інстаграмі.

Доротея Вірер – не лише надзвичайно крута італійська біатлоністка, а й неймовірно красива. Men 24 за доброю традицією ділиться світлинами неймовірних панянок з усього світу. Насолоджуйся!

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Біатлоністка на днях на своїй сторінці в мережі виклала світлину, на якій красуня позує у спокусливій сукні, яка виграшно підкреслює її розкішний бюст. Тож не дивно, що це фото дівчини не лише набрало шалену кількість лайків, а й дуже і дуже багато коментарів.

Ось що про Доротею Вірер думають її підписники:

"Красуня";

"Хороші груди";

"Красуня, Доро";

"Ось він – натуральний допінг. Натуральне італійське вино. Знову всіх зробить!";

"Сексуальна жінка".

Ми просто у захваті від надзвичайної вроди Доротеї Вірер. І, якщо що, на думку нашої редакції, саме вона гідна звання найкрасивішої біатлоністки світу!

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