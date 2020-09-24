Самая красивая биатлонистка мира показала роскошный бюст в соблазнительном платье: фото
Совсем не обязательно быть фанатом биатлона, чтобы знать о Доротее Вирер. Соблазнительная итальянка не только поражает достижениями в спорте, но и своим идеальным телом и невероятной красотой. Поэтому мы решили поделиться с тобой фотографией, которую красавица выложила на своей странице в инстаграме.
Доротея Вирер – не только чрезвычайно крутая итальянская биатлонистка, но и невероятно красивая. Men 24 по доброй традиции делится фотографиями невероятных дам со всего мира. Наслаждайся!
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Биатлонистка на днях на своей странице в сети выложила фотографию, на которой красавица позирует в соблазнительном платье, и оно выигрышно подчеркивает ее роскошный бюст. Неудивительно, что это фото девушки не только набрало безумное количество лайков, но и очень и очень много комментариев.
Вот что о Доротее Вирер думают ее подписчики:
- "Красотка";
- "Хорошая грудь";
- "Красавица, Дора";
- "Вот он – натуральный допинг. Натуральное итальянское вино. Опять всех сделает!";
- "Сексуальная женщина".
Мы просто в восторге от удивительной красоты Вирер. И, если что, по мнению нашей редакции, именно она достойна звания самой красивой биатлонистки мира!
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