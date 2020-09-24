Совсем не обязательно быть фанатом биатлона, чтобы знать о Доротее Вирер. Соблазнительная итальянка не только поражает достижениями в спорте, но и своим идеальным телом и невероятной красотой. Поэтому мы решили поделиться с тобой фотографией, которую красавица выложила на своей странице в инстаграме.

Доротея Вирер – не только чрезвычайно крутая итальянская биатлонистка, но и невероятно красивая. Men 24 по доброй традиции делится фотографиями невероятных дам со всего мира. Наслаждайся!

Тебе понравится Украинская телеведущая без косметики показала, как проводит самоизоляцию – эротические фото топлес

Биатлонистка на днях на своей странице в сети выложила фотографию, на которой красавица позирует в соблазнительном платье, и оно выигрышно подчеркивает ее роскошный бюст. Неудивительно, что это фото девушки не только набрало безумное количество лайков, но и очень и очень много комментариев.

Вот что о Доротее Вирер думают ее подписчики:

"Красотка";

"Хорошая грудь";

"Красавица, Дора";

"Вот он – натуральный допинг. Натуральное итальянское вино. Опять всех сделает!";

"Сексуальная женщина".

Мы просто в восторге от удивительной красоты Вирер. И, если что, по мнению нашей редакции, именно она достойна звания самой красивой биатлонистки мира!