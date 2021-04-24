Ніс – видатна частина обличчя. І не тільки тому, що вона видається вперед. Носом ми приймаємо запахи. Ніс розповідає дещо і про характер.

Також ніс – це фільтр і кондиціонер. Що ще цікавого можна розповісти про цей орган – читай на Men 24.

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Кондиціонер і фільтр

Людський ніс – майже досконалий фільтр і кондиціонер нашого організму. Він щодня пропускає крізь себе понад 10 тисяч літрів очищеного повітря. Під час вдиху носом повітря проходить через носову порожнину, де:

У спеку – охолоджується і зволожується, а рідина допомагає усувати мікроби.

– охолоджується і зволожується, а рідина допомагає усувати мікроби. А в мороз – нагрівається, причому аж до 36 градусів, що відчутно знижує ризик простудитися.



Користуйся носом з розумом – він, повір, дуже потрібен / Фото unsplash

Цикли й стереоскопія

Ми дихаємо двома ніздрями не однаково, і не водночас, а почергово. Приблизно кожних 4 години одна домінуюча поступається другій, яка забирає на себе більшу частину роботи. Це важливо для кровообігу.

Слух і зір у людини стереоскопічні (інформація з парного органу – 2 очей, 2 вух – поступає у мозок, і там формується цілісна картинка). Але чи таким же є ніс, адже у нього також 2 ніздрі?

– 2 очей, 2 вух – поступає у мозок, і там формується цілісна картинка). Але чи таким же є ніс, адже у нього також 2 ніздрі? Виявляється, так. Якщо заблокувати один носовий канал, ти відчуватимеш щонайменше дискомфорт, а щонайбільше – відчуватимеш не всі запахи, і не будеш розуміти, де того запаху джерело.



Кожних 4 години одна з ніздрів стає головною, але не рахуй цикли – просто дихай / Фото unsplash

Форма і чхання

Ніс – один із расових та національних маркерів. Носи умовно поділяють на кілька типів. Наприклад, у мешканців екваторіальної Африки ніс широкий і низький, а в європеоїдів – частіше вузький і високий.

Щодо чхання – тут маркерів нема, кожна людина чхає по-різному. Але є цікавинка: виявляється, чхання представників однієї родини багато в чому схоже.

– тут маркерів нема, кожна людина чхає по-різному. Але є цікавинка: виявляється, чхання представників однієї родини багато в чому схоже. До слова, чхаємо ми з величезною швидкістю – до 160 кілометрів на годину. А краплі рідини розлітаються у радіусі трьох метрів.



І не забувай чхати – цей процес також корисний для організму / Фото unsplash

Міфи й приказки

Думаєш, ніс росте все життя? Ніт. Остаточних розмірів цей орган набуває до 17 – 18 років. Але коли приходить старість, ніс дійсно може дещо видовжитися, провиснути. Сила тяжіння, нічого не поробиш, а ще й білків у шкірі стає замало.

Пам'ятаєш приказку "зарубати на носі"? Так от, на носі ніхто собі нічого не вирубував. Носом у давнину називали спеціальні дощечки для пам'ятних записів – точніше, зарубок. От поставив чоловік собі зарубку на дощечці, а потім за кілька днів глянув на неї – і згадав, навіщо поставив.

Так от, на носі ніхто собі нічого не вирубував. Носом у давнину називали спеціальні дощечки для пам'ятних записів – точніше, зарубок. От поставив чоловік собі зарубку на дощечці, а потім за кілька днів глянув на неї – і згадав, навіщо поставив. Ще один цікавий вислів – "приставити носа". Він означає "пошити в дурні", але частіше – "залишити ні з чим". Річ у тім, що колись "носом" називався тацю, на якій свати несли подарунки. Дівчина, до якої сваталися, подарунки могла й взяти, а от ніс брала тільки тоді, коли приставала на шлюб. Якщо ж не приставала на шлюб – то приставляла носа.