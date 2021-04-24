Нос – выдающаяся часть лица. И не только потому, что она выдается вперед. Носом мы принимаем запахи. Нос рассказывает кое-что и о характере.

Также нос – это фильтр и кондиционер. Что еще интересного можно рассказать об этом органе – читай на Men 24.

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Кондиционер и фильтр

Человеческий нос – почти совершенный фильтр и кондиционер нашего организма. Он ежедневно пропускает через себя более 10 тысяч литров очищенного воздуха. Во время вдоха носом воздух проходит через носовую полость, где:

В жару – охлаждается и увлажняется, а жидкость помогает устранять микробы.

А в мороз – нагревается, причем аж до 36 градусов, что существенно снижает риск простудиться.



Пользуйся носом с умом – он, поверь, очень нужен / Фото unsplash

Циклы и стереоскопия

Мы дышим двумя ноздрями не равномерно, и не одновременно, а поочередно. Примерно каждые 4 часа одна доминирующая уступает второй, которая берет на себя большую часть работы. Это важно для кровообращения.

Слух и зрение у человека стереоскопические (информация из парного органа – 2 глаз, 2 ушей – поступает в мозг, и там формируется целостная картинка). Но является ли таким же и нос, ведь у него также 2 ноздри?

Оказывается, да. Если заблокировать один носовой канал, ты будешь чувствовать как минимум дискомфорт , а как максимум – чувствовать не все запахи, и не будешь понимать, где у того запаха источник.



Каждые 4 часа одна из ноздрей становится главной, но не считай циклы – просто дыши / Фото unsplash

Форма и чихание

Нос – один из расовых и национальных маркеров. Носы условно разделяют на несколько типов. Например, у жителей экваториальной Африки нос широкий и низкий, а в европеоидов – чаще узкий и высокий.

Касаемо чихания – тут маркеров нет, каждый человек чихает по-разному. Но зато есть интересность: оказывается, чихание представителей одной семьи во многом похоже.

К слову, чихаем мы с огромной скоростью – до 160 километров в час. А капли жидкости разлетаются в радиусе трех метров.



И не забывай чихать – это процесс также полезен для организма / Фото unsplash

Мифы и поговорки

Думаешь, нос растет всю жизнь? Нит. Окончательные размеры этот орган приобретает до 17 – 18 лет. Но когда приходит старость, нос действительно может несколько удлиниться, провиснуть. Сила притяжения, ничего не поделаешь, а еще и белков в коже становится маловато.

Помнишь поговорку "зарубить на носу"? Так вот, на носу никто себе ничего не вырубал. Носом в древности называли специальные дощечки для памятных записей – точнее, зарубок. Вот поставил человек себе зарубку на дощечке, а затем через несколько дней взглянул на нее – и вспомнил, зачем поставил.

Вот поставил человек себе зарубку на дощечке, а затем через несколько дней взглянул на нее – и вспомнил, зачем поставил. Еще одно интересное выражение – "оставить с носом". Оно означает "одурачить", но чаще – "оставить ни с чем". Когда-то "носом" назывался поднос, на котором сваты несли подарки. Девушка, к которой сватались, подарки могла и взять, а вот нос – только тогда, когда соглашалась на брак. Если же не соглашалась – то оставляла с носом.