Не пропусти: до єдиного блакитного Місяця 2023 року залишився тиждень

Блакитний Місяць у серпні 2023 року буде найбільшим і найяскравішим Місяцем року. Він зійде лише за тиждень, пропонуючи спостерігачам неба додаткову насолоду від ще одного супермісяця.

Коли зійде блакитний Місяць – найяскравіший Місяць року

Отже, блакитний Місяць зійде в ніч на 30 серпня. Треба буде дивитися просто на схід одразу після заходу сонця, щоб знайти його. Це буде найяскравіший і найбільший Місяць року, його буде неважко помітити.

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Цей Місяць примітний з кількох причин:

По-перше, це не лише повний Місяць, але й блакитний Місяць, що означає, що це третій повний Місяць у сезоні (ще буде четвертий).

По-друге, блакитний Місяць – вже другий повний місяць цього місяця (перший був 1 серпня і дав змогу зробити чудові астрофотографії з усього світу).

По-третє, цей блакитний Місяць також є супермісяцем, тобто збігається з перигеєм – точкою на орбіті Місяця, коли він розташований найближче до Землі. Для земних спостерігачів це означає, що він буде здаватися трохи більшим, ніж зазвичай, приблизно на 7%. Неозброєним оком ця різниця, ймовірно, не буде помітна, але в телескопи чи навіть біноклі – цілком.



Яким буде нічне небо 30 серпня 2023 року із блакитним Місяцем / Зображення Chris Vaughan, Starry Night

До слова, до блакитного Місяця серпня 2023 року також приєднається спеціальний гість на небі – Сатурн. Цей газовий гігант із велетенськими кільцями всього за кілька днів пройде точку протистояння – точку, в якій він лежить прямо навпроти Сонця, якщо дивитися з Землі, що робить його особливо яскравим у нічному небі.

з астрономічної точки зору блакитні Місяці трапляються відносно часто – раз на два чи три роки. Останній блакитний Місяць зійшов у серпні 2021, а наступний, як очікується, зійде в серпні 2024 року.