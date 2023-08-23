Когда взойдет голубая Луна – самая яркая Луна года

Итак, голубая Луна взойдет в ночь на 30 августа. Надо будет смотреть прямо на восток сразу после заката, чтобы найти ее. Это будет самая яркая и самая большая Луна года, ее будет нетрудно заметить.

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Эта Луна примечательна по нескольким причинам:

Во-первых, это не только полная Луна, но и голубая Луна, что означает, что это третья полная Луна в сезоне (еще будет четвертая).

Во-вторых, голубая Луна – уже вторая полная луна этого месяца (первая была 1 августа и позволила сделать великолепные астрофотографии со всего мира).

В-третьих, эта голубая Луна также является суперлуной, то есть совпадает с перигеем – точкой на орбите Луны, когда она расположена ближе всего к Земле. Для земных наблюдателей это означает, что она будет казаться чуть больше обычной, примерно на 7%. Невооруженным глазом эта разница, вероятно, не будет заметна, но в телескопы или даже в бинокли – вполне.



Каким будет ночное небо 30 августа 2023 с голубой Луной / Изображение Chris Vaughan, Starry Night

К слову, к голубой Луне августа 2023 также присоединится специальный гость на небе – Сатурн. Этот газовый гигант с огромными кольцами всего через несколько дней пройдет точку противостояния – точку, в которой он лежит прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли, что делает его особенно ярким в ночном небе.

Обрати внимание: с астрономической точки зрения голубые Луны встречаются относительно часто – раз в два или три года. Последняя голубая Луна взошла в августе 2021, а следующая, как ожидается, взойдет в августе 2024 года.