Блогер 10 тижнів тренувався як Тор: як змінив його тіло комплекс вправ Кріса Гемсворта

Ютуб-блогер Ерік Коновер може бути одержимим Крісом Гемсвортом. Він не лише тренувався та їв як актор протягом 30 днів. У нього ще й була можливість тренуватися з головним героєм "Тора". Тепер же він кинув собі новий виклик. Дивися, чи 10 тижнів тренування Тора змінили його тіло.

Для свого останнього відео, на яке надихнув Гемсворт, Коновер отримав можливість зв'язатися з тренером актора Люком Зоччі. Усе для того, щоб підготуватися до 10-тижневого тренування, використовуючи ту ж програму Centr Power. Саме її актор і його команда взяли на озброєння для зйомок "Тора: Кохання та грім".

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"Через пандемію я дозволив собі розслабитися", – каже Коновер на початку відео.

Крім поганого харчування та розставання, це був його "найгірший час". Він втратив усе, чого досягнув за попередній рік тренувань. Тому й надихнувся трансформацією тіла Кріса Гемсворта для фільму "Тор: Кохання та грім". Тож він недовго думав, зв'язавшись з Люком Зоччі.

"Кріс – монстр... він увійшов у найкращу форму, в якій коли-небудь був", – каже Зоччі під час розмови по Zoom з Коновером.

Перед тим як почати, Коновер зважується. Він починає з 91 кілограма, 16,8% жиру, а його базова норма калорій (кількість калорій, необхідних йому для підтримки своєї поточної ваги) становить 2016 калорій. За новою програмою ця кількість зросте удвічі.

Дивися, як Ерік Коновер виконував 10-тижневе тренування Кріса Гемсворта:

10-тижневе тренування Кріса Гемсворта

Це тренування, яке Коновер спробував виконувати, розбите на тритижневі періоди з тижнем розвантаження / декомпресії. Воно містить безліч сплітів з бодибілдингу, орієнтованих на м'язи. У програмі також є 5 основних принципів:

складні рухи;

об'єм;

інтенсивність;

відпочинок і відновлення;

тренування до відмови.

Коновер зазначає, що його перше тренування "досить деморалізувало". Через 30 днів він обговорює проблеми збереження послідовності та підйому важких предметів під час подорожей. Він дійсно відзначає, що починає "бачити, як руки повертаються, і цей базовий рівень сили повертається. Дуже близько до того, де я був раніше".

Що стосується його дієти, вона зосереджена на нарощуванні м'язів і споживанні близько 4000 калорій на день. При цьому, їжа складається з нежирних білків, корисних вуглеводів, здорових жирів і великої кількості овочів.

"Їжа перетворилася на постійну роботу. Їжа – найбільша частина усієї цієї проблеми. Без сумніву, це їжа", – наголошує він.

До 45 дня він робить ще одну перевірку, включаючи оновлену інформацію про свою вагу. На той момент він важив 98 кілограмів. Його сила зросла втричі, він підіймає 3 диски за раз, близько 142 кілограми. Та й кількість підтягувань зросла з 4 до 15 повторень. На похилій тязі він почав з 25-кілограмової гирі, а тепер може взяти – 44 кілограми без проблем.

У кінці тренування, на 70-й день, Коновер каже: "Я можу з упевненістю сказати, що став найсильнішим за все своє життя".

Статистика його останнього сканування показує, що опрацювання його тіла було не лише естетичним. Його

"Моя мета – підтримувати м'язи, які у мене є, а також нарощувати їх", – ділиться своїми планами на майбутнє.

Ерік Коновер надихає. Він на власному прикладі довів, що потрібно поставити перед собою ціль та впевнено йти до її досягнення. Пора і тобі стати кращою версією себе вчорашнього, тож не лінуйся.

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