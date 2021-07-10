Для досягнення бажаних результатів зовсім необов'язково тягати цілими днями "залізо". Можна, наприклад, братися за виконання інтенсивних тренувань, від яких твоє тіло буде буквально палати. Саме про таке ми й розповімо далі.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Зроби свої кардіотренування та HIIT-тренування різноманітними, кинувши собі виклик на час. Це один з моїх улюблених способів спалювати жир і напрацьовувати м'язи. Просто додай подібні процедури у свої силові тренування за кілька днів до або після тренувань. Я б рекомендував виконувати цей комплекс у день активного відпочинку, щоб твоє тіло рухалося та набиралося енергії", – зауважує Нік Волкер.

Запусти секундомір.

Виконай 100 повторень усіх 5 рухів. Розділи їх так, як тобі зручно.

Також не забувай про відпочинок, якщо він необхідний. Спойлер: він тобі точно знадобиться.

Спочатку трохи потанцюймо для розігріву тіла, а тепер приступаємо.

Комплекс вправ на 500 повторень

Присідання з підйомами колін до ліктів (усього 100 повторень) Махи ногами (по 50 повторень на кожну ногу) Берпі (100 повторень) Планка з підйомом ноги та руки (по 50 повторень з кожної сторони) Відтискання з втягуванням руки (по 50 повторень на кожну руку)

Дивися, як правильно виконувати вправи з цього комплексу:

Щойно ти закінчиш виконувати усі вправи, зупини секундомір. Це буде твій показник, на який ти рівнятимешся наступного разу.

Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Він однозначно допоможе тобі не лише спалити зайвий жир, а й рівномірно пропрацювати м'язи усього тіла. Не лінуйся та стань нарешті кращою версією себе вчорашнього!

Тобі сподобається Потужне тренування усього тіла від фітнес-тренера: комплекс вибухових вправ