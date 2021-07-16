Блогер 10 недель тренировался как Тор: как изменил его тело комплекс упражнений Криса Хемсворта

Ютьюб-блогер Эрик Коновер может быть одержимым Крисом Хемсвортом. Он не только тренировался и ел как актер в течение 30 дней. У него еще и была возможность тренироваться с главным героем "Тора". Теперь же он бросил себе новый вызов. Смотри, смогли ли 10 недель тренировки Тора изменить его тело.

Для своего последнего видео, на которое вдохновил Крис Хемсворт, Коновер получил возможность связаться с тренером актера Люком Зоччи. Все для того, чтобы подготовиться к 10-недельной тренировке, используя ту же программу Centr Power. Именно ее актер и его команда взяли на вооружение для съемок "Тора: Любовь и гром".

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"Из-за пандемии я позволил себе расслабиться", – говорит Коновер в начале видео.

Кроме плохого питания и расставания, это был его "худшее время". Он потерял все, чего достиг за предыдущий год тренировок. Поэтому и вдохновился трансформацией тела Хемсворта для фильма "Тор: Любовь и гром". Поэтому он недолго думал, связавшись с Люком Зоччи.

"Крис – монстр... он вошел в лучшую форму, в которой когда-либо был", – говорит Зоччи во время разговора по Zoom с Коновер.

Перед тем как начать, Коновер взвешивается. Он начинает с 91 килограмма, 16,8% жира, а его базовая норма калорий (количество калорий, необходимых ему для поддержания своей текущей веса) составляет 2016 калорий. По новой программе это количество возрастет вдвое.

Смотри, как Эрик Коновер выполнял 10-недельную тренировку Криса Хемсворта:

10-недельная тренировка Криса Хемсворта

Эта тренировка, которую Коновер попытался выполнять, разбитая на трехнедельные периоды с неделей разгрузки / декомпрессии. Она содержит множество сплитов с бодибилдинга, ориентированных на мышцы. В программе также есть 5 основных принципов:

сложные движения;

объем;

интенсивность;

отдых и восстановление;

тренировки до отказа.

Коновер отмечает, что его первая тренировка "достаточно деморализовала". Через 30 дней он обсуждает проблемы сохранения последовательности и подъема тяжестей во время путешествий. Он действительно отмечает, что начинает "видеть, как руки возвращаются, и этот базовый уровень силы возвращается. Очень близко к тому, где я был раньше".

Что касается его диеты, она сосредоточена на наращивании мышц и потреблении около 4000 калорий в день. При этом, пища состоит из нежирных белков, полезных углеводов, здоровых жиров и большого количества овощей.

"Еда превратилась в постоянную работу. Еда – большая часть всей этой проблемы. Без сомнения, это еда", – отмечает он.

До 45 дня он делает еще одну проверку, включая обновленную информацию о своем весе. На тот момент он весил 98 килограммов. Его сила выросла втрое, он поднимает 3 диска за раз, около 142 килограммов. И количество подтягиваний выросло с 4 до 15 повторений. На наклонной тяге он начал с 25-килограммовой гири, а теперь может взять – 44 килограмма без проблем.

В конце тренировки, на 70-й день, Коновер говорит: "Я могу с уверенностью сказать, что стал самым сильным за всю свою жизнь".

Статистика его последнего сканирования показывает, что обработка его тела была не только эстетичной. Его

"Моя цель – поддерживать мышцы, которые у меня есть, а также наращивать их", – делится своими планами на будущее.

Эрик Коновер вдохновляет. Он на собственном примере доказал, что нужно поставить перед собой цель и уверенно идти к ее достижению. Пора и тебе стать лучшей версией себя вчерашнего, поэтому не ленись.

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