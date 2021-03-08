Рухливість та гнучкість можуть бути надзвичайно важливими компонентами особистого фітнесу, які часто не беруть до уваги на користь погоні за збільшенням сили. У недавньому відео блогер Geek Climber вирішив протягом 80 днів прокачувати свою гнучкість, щоб потім досягати бажаного у спортзалі. Дивися, наскільки змінилося його тіло за цей час.

Він протягом 80 днів виконував вправи на рухливість, які допомогли йому розслабити плечі, стегна та зап'ястя. Перед стартом він, звичайно ж, вимірює свою рухливість за п'ятьма параметрами: дотик пальцями до ніг у нахилі, нахил у сторону, підйом ноги сидячи, розгинання плеча з палицею, а також мостик.

Це цікаво Двоє звичайних хлопців 30 днів виконували планку: чи вдалося їм накачати кубики преса

Потім він почав тренуватися та знімати на відео свій прогрес. Ролики також дозволили йому переконатися, що він демонструє правильну форму в кожному русі.

Після тренування мобільності протягом деякого часу я вирішив, що тренування мобільності було для мене ідеальним днем активного відпочинку. Не знаю чому, але мої м'язи, здавалося, швидше відновлювалися після інтенсивних тренувань, таких як підтягування на одній руці або силові тренування. Коли у мене вихідний день, то у мене було тренування мобільності, а не повна бездіяльність,

– зауважує він.

Через 80 днів він повторно тестує свої п'ять критеріїв мобільності та виявляє, що його показники по кожному з них покращилися.

Після 80 днів прокачування гнучкості наш герой:

може покласти цілу долоню на підлогу під час нахилу до ніг;

він може прогинатися значно більше під час нахиляння в сторону;

може підіймати ноги вище при підйомі ніг сидячи;

може досягати майже 90 градусів у розгинанні плеча з палицею;

здатний повністю виконати просунуту версію моста, чого не міг зробити на старті.

"Це доводить, що якщо ти в чомусь новачок, усе, що тобі потрібно зробити, це докласти зусиль, і ти побачиш результати", – підкреслив він.

Дивися, як блогер виконував вправи на гнучкість протягом 80 днів:

Ми рекомендуємо тобі концентрувати свою увагу не лише на "залізу", а й гнучкості. З її допомогою ти зможеш не лише зробити свої м'язи еластичнішими, а й матимеш можливість виконувати вправи, які раніше тобі здавалися чимось неможливим.

Читай також Зірка UFC кинув усім 10-секундний виклик: його зможе виконати не кожен