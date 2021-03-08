Подвижность и гибкость могут быть чрезвычайно важными компонентами личного фитнеса, которые часто упускают из виду в пользу погони за увеличением силы. В недавнем видео блогер Geek Climber решил в течение 80 дней прокачивать свою гибкость, чтобы потом достигать желаемого в спортзале. Смотри, как изменилось его тело за это время.

Он в течение 80 дней выполнял упражнения на подвижность, какие помогли ему расслабить плечи, бедра и запястья. Перед стартом он, конечно же, измеряет свою подвижность по пяти параметрам: прикосновение пальцами к ногам в наклоне, наклон в сторону, подъем ноги сидя, разгибание плеча с палкой, а также мостик.

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Затем он начал тренироваться и снимать на видео свой прогресс. Ролики также позволили ему убедиться, что он демонстрирует правильную форму в каждом движении.

После тренировки мобильности в течение некоторого времени я решил, что тренировки мобильности были для меня идеальным днем активного отдыха. Не знаю почему, но мои мышцы, казалось, скорее восстанавливались после интенсивных тренировок, таких как подтягивания на одной руке или силовые тренировки. Когда у меня выходной день, то у меня была тренировка мобильности, а не полное бездействие,

– замечает он.

Через 80 дней он повторно тестирует свои пять критериев мобильности и обнаруживает, что его показатели по каждому из них улучшились.

После 80 дней прокачки гибкости наш герой:

может положить целую ладонь на пол во время наклона к ногам;

он может прогибаться значительно больше во время наклонения в сторону;

может поднимать ноги выше при подъеме ног сидя;

может достигать почти 90 градусов в разгибании плеча с палкой;

способен полностью выполнить продвинутую версию моста, чего не мог сделать на старте.

"Это доказывает, что если ты в чем-то новичок, все, что тебе нужно сделать, это приложить усилия, и ты увидишь результаты", – подчеркнул он.

Смотри, как блогер выполнял упражнения на гибкость в течение 80 дней:

Мы рекомендуем тебе концентрировать свое внимание не только на "железе", но и гибкости. С ее помощью ты сможешь не только сделать свои мышцы более эластичными, но и получишь возможность выполнять упражнения, которые раньше тебе казались чем-то невозможным.