Завдяки тому, що весь процес проходження тесту він зняв на відео, ми маємо можливість побачити, чим то все закінчилося. Якщо що, то фітнес-тест морських котиків США – не найпростіша задача, яку можна кинути собі.

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Морські котики були одним із моїх найбільших джерел натхнення, щоб розсунути мої межі та взяти на себе фітнес-завдання, які я роблю на своєму каналі. Моя мета у майбутньому – прийти у фізичний стан, достатній для того, щоб пройти повну підготовку Navy SEAL,

– зізнається він.

Чи пройде блогер фітнес-тест морських котиків США

Перший захід – це заплив на 500 метрів, який потрібно завершити за 12 хвилин і 30 секунд або менше, щоб пройти.

Я не найкращий плавець. Я намагаюся щосили зробити брас, але я дуже швидко втомлювався, і я знав, що якщо я хочу хоч трохи наблизитися до прохідного балу, мені потрібно змінити його на вільний стиль,

– підкреслює Брендон.

Попри всі свої зусилля, Вільям зазнає невдачі у цьому першому раунді, завершуючи кола з часом 13 хвилин і 45 секунд. Але він, як і раніше, оптимістично налаштований на решту тесту. Зокрема на випробування з власною вагою.

Перше – відтискання. Він повинен виконати якомога більше повторень відтискань за 2-хвилинне вікно. Для прохідного балу потрібно зробити щонайменше 42 повторення. Вільям, однак, прагне досягнути змагального результату 79. І це попри те, що він уже відчуває певну втому. Тут немає нічого дивного, адже він відновлювався після запливу усього 10 хвилин. Наш герой зробив 80 відтискань та сказав: "Я повинен був щось зробити, щоб компенсувати це плавання, це було жахливо".

Дивися на відео, як Брендон Вільям справлявся з фітнес-тестом морських котиків:

Далі йдуть присідання. Вільям повинен зробити 50 повторень за 2 хвилини для зарахування або 79 повторень, щоб набрати результат змагання. Він виконує 70 повторень за відведений час, потім переходить на підтягування. Ця вправа не має обмеження часу та просто вимірює максимальну кількість послідовних підтягувань. Мінімум – 6 повторень.

Враховуючи, що підтягування – улюблена вправа Вільяма, він цілком упевнений у собі, починаючи цей раунд тесту. Він виконує 19 повторень, що дуже крутий результат.

Фінальна частина тесту – біг на 2,4 кілометра, який має бути завершений за 11 хвилин або менше. Вільям фінішує за 11 хвилин і 30 секунд, що не є прохідним балом. І це означає, що зрештою він провалив тест. Але у порівнянні з деякими його попередніми фітнес-тестами, це доволі непоганий результат.

"Я значно покращив кардіо", – каже він.

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І хоч Брендону Вільяму не вдалося впоратися з фітнес-тестом морських котиків США, він показав дуже крутий результат. Ми ж продовжуємо слідкувати за ним. Якщо він не зупинятиметься, то дуже скоро зможе таки досягнути бажаного результату. І про це ми точно розповімо тобі!

Візьми на озброєння – Як привести себе у форму – дивися відео: