Благодаря тому, что весь процесс прохождения теста он снял на видео, мы имеем возможность увидеть, чем все закончилось. Если что, то фитнес-тест морских котиков США – не самая простая задача, которую можно бросить себе.

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Морские котики были одним из моих величайших источников вдохновения, чтобы раздвинуть мои границы и взять на себя фитнес-задачи, которые я делаю на своем канале. Моя цель в будущем – прийти в физическое состояние, достаточное для того, чтобы пройти полную подготовку Navy SEAL,

– признается он.

Пройдет ли блогер фитнес-тест морских котиков США

Первая мера – это заплыв на 500 метров, который нужно завершить за 12 минут и 30 секунд или меньше, чтобы пройти.

Я не лучший пловец. Я стараюсь вовсю сделать брасс, но я очень быстро уставал, и я знал, что если я хочу хоть немного приблизиться к проходному баллу, мне нужно сменить его на свободный стиль,

– подчеркивает Брендон.

Несмотря на все свои усилия, Уильям терпит неудачу в этом первом раунде, завершая круги со временем 13 минут и 45 секунд. Но он по-прежнему оптимистично настроен на остальные тесты. В частности, на испытания с собственным весом.

Первое – отжимания. Он должен выполнить как можно больше повторений отжиманий за 2-минутное окно. Для проходного балла нужно сделать не менее 42 повторений. Уильям, однако, стремится достичь соревновательного результата 79. И это несмотря на то, что он уже чувствует определенную усталость. Здесь нет ничего удивительного, ведь он восстанавливался после заплыва всего 10 минут. Наш герой сделал 80 отжиманий и сказал: "Я должен был что-то сделать, чтобы компенсировать это плавание, это было ужасно".

Смотри на видео, как Брендон Уильям справлялся с фитнес-тестом морских котиков:

Дальше идут приседания. Уильям должен сделать 50 повторений за 2 минуты для зачисления или 79 повторений, чтобы набрать результат соревнования. Он выполняет 70 повторений за отведенное время, затем переходит на подтягивание. Это упражнение не имеет времени и просто измеряет максимальное количество последовательных подтягиваний. Минимум – 6 повторений.

Учитывая, что подтягивание – любимое упражнение Уильяма, он полностью уверен в себе, начиная этот раунд теста. Он выполняет 19 повторений, что очень крутой результат.

Финальная часть теста – бег на 2,4 километра, который должен быть завершен через 11 минут или меньше. Уильям финиширует за 11 минут и 30 секунд, что не является проходным баллом. И это значит, что в конце концов он провалил тест. Но по сравнению с некоторыми его предыдущими фитнес-тестами это довольно неплохой результат.

"Я значительно улучшил кардио", – говорит он.

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И хотя Брендону Уильяму не удалось справиться с фитнес-тестом морских котиков США, он показал очень крутой результат. Мы продолжаем следить за ним. Если он не будет останавливаться, то очень скоро сможет добиться желаемого результата. И об этом мы точно расскажем тебе!