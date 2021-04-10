Блогер перестрибнув через Lamborghini Avendator на кросовері Urus: відео божевільного трюку

Сучасні блогери виконують та знімають такі трюки, про які раніше могли лише мріяти творці Top Gear. Ось, до прикладу, автор каналу Street Speed ​​717. Він просто вирішив перестрибнути на своєму кросовері Lamborghini Urus через флагман італійської марки Avendator.

Ми відразу ж наголошуємо, що намагатися зробити щось подібне ні в якому разі не варто. По-перше, це може стати причиною нищення твоєї машини. А, по-друге, може коштувати тобі життя. Тож обійдемося лише спогляданням за іншими божевільцями.

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Усе повинно працювати. Ніколи не знаєш, поки не зробиш це. Я впевнений, що коли вони запустили астронавтів у космос, вони знали, що все повинно спрацювати,

– зауважив він перед початком виконання трюку.

На швидкості майже 50 кілометрів на годину йому все вдається. Але на цьому блогер вирішив не зупинятися. Він спробував повторити трюк з пасажиром поруч. На щастя для нашого героя, суперкари вартістю майже 650 тисяч доларів залишаються неушкодженими.

Дивися, як блогер перестрибнув Avendator на Lamborghini Urus:

Зауважимо, що минула спроба блогера вразити мережу не була настільки успішною. Він добряче понищив свій Ram 1500 TRX 2021 року, намагаючись перестрибнути через річку. До слова, за цю витівку Комісія з рибальства та човнів Пенсильванії відкрила проти нього АЖ 18 кримінальних проваджень.

Дивися відео з трюком, виконаним на Ram 1500 TRX 2021 року:

Ми вкотре наголошуємо, що намагатися відтворити щось подібне – не найкраща ідея. Хочеш більше адреналіну в житті – підпишися на блогера. Підозрюємо, це не остання його витівка, якою він поділиться у мережі.

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