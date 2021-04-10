Блогер перестрибнув через Lamborghini Avendator на кросовері Urus: відео божевільного трюку
Сучасні блогери виконують та знімають такі трюки, про які раніше могли лише мріяти творці Top Gear. Ось, до прикладу, автор каналу Street Speed 717. Він просто вирішив перестрибнути на своєму кросовері Lamborghini Urus через флагман італійської марки Avendator.
Джерело:ютуб-канал Street Speed 717
Ми відразу ж наголошуємо, що намагатися зробити щось подібне ні в якому разі не варто. По-перше, це може стати причиною нищення твоєї машини. А, по-друге, може коштувати тобі життя. Тож обійдемося лише спогляданням за іншими божевільцями.
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Усе повинно працювати. Ніколи не знаєш, поки не зробиш це. Я впевнений, що коли вони запустили астронавтів у космос, вони знали, що все повинно спрацювати,
– зауважив він перед початком виконання трюку.
На швидкості майже 50 кілометрів на годину йому все вдається. Але на цьому блогер вирішив не зупинятися. Він спробував повторити трюк з пасажиром поруч. На щастя для нашого героя, суперкари вартістю майже 650 тисяч доларів залишаються неушкодженими.
Дивися, як блогер перестрибнув Avendator на Lamborghini Urus:
Зауважимо, що минула спроба блогера вразити мережу не була настільки успішною. Він добряче понищив свій Ram 1500 TRX 2021 року, намагаючись перестрибнути через річку. До слова, за цю витівку Комісія з рибальства та човнів Пенсильванії відкрила проти нього АЖ 18 кримінальних проваджень.
Дивися відео з трюком, виконаним на Ram 1500 TRX 2021 року:
Ми вкотре наголошуємо, що намагатися відтворити щось подібне – не найкраща ідея. Хочеш більше адреналіну в житті – підпишися на блогера. Підозрюємо, це не остання його витівка, якою він поділиться у мережі.
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