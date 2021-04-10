Современные блогеры выполняют и снимают такие трюки, о которых раньше могли только мечтать создатели Top Gear. Вот, к примеру, автор канала Street Speed 717. Он просто решил перепрыгнуть на своем кроссовере Lamborghini Urus через флагман итальянской марки Avendator.

Мы сразу же отмечаем, что пытаться сделать что-то подобное ни в коем случае не стоит. Во-первых, это может стать причиной уничтожения твоей машины. А, во-вторых, может стоить тебе жизни. Поэтому обойдемся лишь созерцанием за другими сумасшедшими.

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Все должно работать. Никогда не знаешь, пока не сделаешь это. Я уверен, что когда они запустили астронавтов в космос, они знали, что все должно сработать,

– отметил он перед началом выполнения трюка.

На скорости около 50 километров в час ему все удается. Но на этом блогер решил не останавливаться. Он попытался повторить трюк с пассажиром рядом. К счастью для нашего героя, суперкары стоимостью почти 650 000 долларов остаются невредимыми.

Смотри, как блогер перепрыгнул Avendator на Lamborghini Urus:

Заметим, что прошлая попытка блогера поразить сеть не была столь успешной. Он хорошенько изувечил свой Ram 1500 TRX 2021 года, пытаясь перепрыгнуть через реку. К слову, за эту выходку Комиссия по рыболовству и лодок Пенсильвании открыла против него АЖ 18 уголовных производств.

Смотри видео с трюком, выполненным на Ram 1500 TRX 2021 года:

Мы еще раз подчеркиваем, что пытаться воспроизвести нечто подобное – не лучшая идея. Хочешь больше адреналина в жизни – подпишись на блогера. Подозреваем, это не последняя его выходка, которой он поделится в сети.