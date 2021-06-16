Популярний блогер перевірив, чи взяли б його до ФБР: відео божевільного фітнес-тесту

Тест фізичної підготовки ФБР, як випливає з назви, – засіб оцінки функціональної придатності кандидатів. Він допоможе відсіяти тих, хто не зможе у майбутньому стати спеціальним агентом. А ще це популярний виклик серед блогерів. Тож не дивно, що блогери Стен Брауні й Ар'єн Альберс спробували пройти його, щоб перевірити свої сили.

Відразу ж зауважимо, що наші герої беруться за виконання фітнес-тесту ФБР без жодної підготовки. Це робить виклик ще цікавішим.

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Тест складається з 5 окремих дисциплін, в кожній з яких учасник повинен набрати не менше 1 бала. Для проходження потрібно щонайменше набрати 12 балів загалом.

Фітнес-тест ФБР без підготовки – задача непроста

Перша вправа – відтискання. Брауні й Альберс повинні виконати якомога більше послідовних повторень за 1 хвилину без пауз або відпочинку. Альберс справляється з 85 відтисканнями, що приносить йому максимальні 10 балів. Натомість Брауні виконує 74 повторення за 55 секунд, поки не падає від втрати сил. Це теж найвищий бал, хоч Стен і залишається почервонілим і виснаженим. І не варто забувати, що попереду ще 4 вправи.

Після 5-хвилинного відпочинку вони беруться за друге завдання – 1 хвилина скручувань. Тут потрібно виконати 38 повторень для зарахування завдання, або цілих 58 – для найкращого результату. Брауні робить 55 повторень за відведений час (8 балів), а Альберс – 61 повторення (10 балів).

Третє завдання – біг на 300 метрів. Альберс долає дистанцію за 45 секунд. Натомість Брауні справляється за 49. Це приносить хлопцям 5 і 3 бали відповідно. Це не так уже й погано, якщо враховувати, що біг – не їхня дисципліна.

У четвертому заїзді їм стає ще важче – біг на 2,4 кілометра.

"Цей забіг був шалено важким, це буде наступний рівень", – каже Брауні.

Тут потрібно вкластися у 12 хвилин і 24 секунди. Однак у них справи йдуть краще, ніж хлопці думали. Альберс завершує забіг за 9 хвилин і 30 секунд (8 балів). Брауні не сильно відстає – 10 хвилин і 58 секунд (4 бали).

"Я вже щасливий, що ми його виконали!", – каже Альберс.

П'ятий і фінальний тест – підтягування. Це чудове завершення, адже роки художньої гімнастики мають допомогти Альберсу та Брауні. Хоча вони обидва стомилися після перших чотирьох раундів, Брауні як і раніше виконує 22 повторення на перекладині. Альберс справляється краще – 24 підтягування. Це означає, що вони отримують прохідні бали за тест у цілому.

Дивися на відео, як блогери виконують фітнес-тест ФБР:

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Але ми свято переконані, що після цього тесту хлопці більше ніколи не думатимуть про службу в ФБР. Вони ж розуміють, що щодня буде потрібно виконувати ці та інші вправи, почуваючись максимально виснаженими.