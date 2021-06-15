У нещодавньому відео доктор Майкл Варшавскі, більш відомий як доктор Майк, ділиться переліком найпоширеніших помилок, які, як він бачив, роблять пацієнти. Більшість з них стосуються новачків, які лише починають займатися побудовою тіла своєї мрії. Але актуальними вони можуть бути і для тебе.

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1. Концентруєшся лише на тренуваннях

Багато людей, які намагаються схуднути, розглядають вправи як свій єдиний, найкращий метод схуднення, пояснює Майк. Натомість є інші важливі чинники, наприклад, дієта.

"Від 70 до 80 відсотків втрати ваги відбувається у результаті вживання їжі. Ви повинні думати про відновлення, сон, харчування та вправи. Не можна просто зосередитися на одному стовпі", – наголошує він.



Робота над своїм тілом – не лише виконання вправ / Фото Unsplash

2. Спроба "точкового зменшення" жиру

"Цього не існує. Це пройшло перевірку знову і знову... Ви повинні зменшити вміст жиру у всьому тілі, щоб домогтися більшої мускулатури", – підкреслює він.

Майкл цитує дослідження тенісистів, у яких, можливо, передбачувано більше м'язів на домінуючих передпліччях, ніж на недомінантних руках, але вміст жиру в кожній руці точно такий же.

3. Примхи фітнесу

"Чим простіше твоє тренування, тим більше у тебе шансів домогтися довгострокового успіху. Я кажу про змішування кардіо з деякими старомодними складними рухами важкої атлетики", – додає Майкл.

4. Обов'язкова покупка добавок

"Вам не потрібно купувати харчові добавки. Спочатку вам потрібно стати послідовними у своїх тренуваннях. Ви повинні переконатися, що слідуєте правильним протоколам, дотримуєтеся здорової дієти та правильно відновлюється", – пояснює Майк.

Він повідомляє, що користь від добавок незначна на такому ранньому етапі твого шляху до фітнесу.

5. Виконуєш вправи неправильно

Майк розповідає, що у тренажерному залі часто бачить одну і ту ж помилку: хтось біжить на біговій доріжці, тримаючись за боки.

"По суті, ви зменшуєте інтенсивність тренування, зменшуєте навантаження на м'язи кора, таким чином, послаблюючи їх, погіршуючи поставу", – пояснює він.



Якщо виконувати вправи неправильно, то й результат буде сумнівний / Фото Unsplash

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6. Зациклення на числах

"Слідкування прогресу може бути цікавим і захоплюючим заняттям, але зациклення на цифрах дійсно контрпродуктивне. Якщо ви будете регулярно приходити на заняття, це означатиме значно більше, ніж просто інтенсивність тренувань, вага, яку ви підіймаєте, кількість спалюваних калорій. Забудьте про цифри, особливо на початку. Зосередьтеся на тому, щоб з'явитися, добре провести час і отримати задоволення від процесу", – додає лікар.

7. Занадто важко, занадто рано

Майк лікував багатьох пацієнтів, у яких була приголомшлива перша сесія з особистим тренером. А потім вони захворіли або травмувалися, тому що з усіх сил намагалися просунутися далі, ніж їхнє тіло було готове.

"Ніколи не викладайтеся на першому тренуванні. Це створює підвищений ризик травми, і у вас менше шансів повернутися до спортзалу", – пояснює він.

8. Неправильна розтяжка

"Я кажу всім, що їм необхідно добре розігрітися перед будь-яким тренуванням. Натомість розтяжку можна і потрібно відкласти до кінця тренування", – додає він.



Не варто забувати про розігрів на початку і розтяжку наприкінці тренування / Фото Unsplash

9. Пропуск ваги

Майк говорить, що якщо ти уникаєш силових вправ у своїх тренуваннях, ти позбавляєш себе низки переваг. Мовиться зокрема про покращення швидкості метаболізму, підвищення здатності організму спалювати калорії, покращення постави та рівноваги, а також сну.

10. Нехтування відпочинком

Забезпечення твого тіла достатньою кількістю відпочинку, споживанням білка, сном і гідратацією – усе це важливо. Це допоможе твоїм м'язам відновитися та стати сильнішими після тренувань, а також знизить ймовірність отримання травм під час занять.

"Насправді було доведено, що коли ви перетренуєтеся або недосипаєте, рівень гормонів стресу може досягати максимуму та залишатися хронічно високим. Це може перешкоджати вашому прогресу та збільшувати ризик травм", – пояснює лікар.

Спробуй уникати цих помилок, щоб не зупинитися на половині дороги до досягнення заповітних результатів. Пам'ятай про грамотний підбір вправ, збалансований і здоровий раціон, а також про відпочинок вночі. Усе це дуже важливо для формування тіла своєї мрії.

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