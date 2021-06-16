Популярный блогер проверил, приняли бы его в ФБР: видео сумасшедшего фитнес-теста

Тест физической подготовки ФБР, как следует из названия, – средство оценки функциональной пригодности кандидатов. Он поможет отсеять тех, кто не сможет в будущем стать специальным агентом. А еще это популярный вызов среди блогеров. Неудивительно, что блогеры Стэн Брауни и Арьен Альберс попытались пройти его, чтобы проверить свои силы.

Сразу же заметим, что наши герои берутся за выполнение фитнес-теста ФБР без всякой подготовки. Это делает вызов еще интереснее.

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Тест состоит из 5 отдельных дисциплин, в каждой из которых участник должен набрать не менее 1 балла. Для прохождения нужно набрать минимум 12 баллов в целом.

Фитнес-тест ФБР без подготовки – задача непростая

Первое упражнение – отжимания. Брауни и Альберс должны выполнить как можно больше последовательных повторений за 1 минуту без пауз или отдыха. Альберс справляется с 85 отжиманиями, что приносит ему максимальные 10 баллов. Зато Брауни выполняет 74 повторения за 55 секунд, пока не падает от потери сил. Это тоже самый высокий балл, хотя Стэн и остается покрасневшим и изможденным. И не стоит забывать, что впереди еще 4 упражнения.

После 5-минутного отдыха они берутся за второе задание – 1 минута скручиваний. Здесь нужно выполнить 38 повторений для зачисления задачи, или целых 58 – для лучшего результата. Брауни делает 55 повторений за отведенное время (8 баллов), а Альберс – 61 повторения (10 баллов).

Третья задача – бег на 300 метров. Альберс преодолевает дистанцию за 45 секунд. Зато Брауни справляеться за 49. Это приносит ребятам 5 и 3 балла соответственно. Это не так уж плохо, если учитывать, что бег – не их дисциплина.

В четвертом заезде им становится еще труднее – бег на 2,4 километра.

"Этот забег был безумно тяжелым, это будет следующий уровень", – говорит Брауни.

Здесь нужно уложиться в 12 минут и 24 секунды. Однако у них дела идут лучше, чем все думали. Альберс завершает забег за 9 минут и 30 секунд (8 баллов). Брауни не сильно отстает – 10 минут и 58 секунд (4 балла).

"Я уже счастлив, что мы его выполнили!", – говорит Альберс.

Пятый и финальный тест – подтягивания. Это замечательное завершение, ведь годы художественной гимнастики должны помочь Альберсу и Брауни. Хотя они оба устали после первых четырех раундов, Брауни по-прежнему выполняет 22 повторения на перекладине. Альберс справляется лучше – 24 подтягивания. Это означает, что они получают проходные баллы за тест в целом.

Смотри на видео, как блогеры выполняют фитнес-тест ФБР:

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Но мы свято убеждены, что после этого теста ребята больше никогда не будут думать о службе в ФБР. Они понимают, что ежедневно потребуется выполнять эти и другие упражнения, чувствуя себя очень истощенными.