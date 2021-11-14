Надягнути жилет Брендону допоміг його друг. І тут немає нічого дивного, адже накинути на себе власну ж вагу – не така уже й проста задача. Що вже говорити про проведення цілого дня в цьому спорядженні.

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Блогер провів день з 68-кілограмовим жилетом на собі

Відразу ж наголосимо на тому, що пробувати відтворити цей виклик – вкрай небезпечно. Це загрожує тобі неабияким травматизмом і серйозними проблемами зі здоров'ям.

У "новому тілі" Вільям іде з другом на пляж, де намагається зіграти в легку гру у волейбол.

Уже почуваюся зле. Уся верхня частина спини вбиває мене, і я знаю, що якщо я зроблю один хибний крок, моя кісточка перестане існувати,

– зізнається він.

Він також виявляє, що навіть просто стоячи у черзі, щоб замовити обід, нестерпно з цією додатковою вагою, прикріпленою до його торса.

"Я відчував, що ось-ось знепритомнію, якщо збираюся стояти там довше", – каже він.

Потім Вільям прямує до боксерського залу, щоб глянути, чи можна провести спаринг у громіздкому жилеті.

Робити будь-який удар у хорошій формі було надзвичайно складно. А ще через вагу жилета було дуже важко рухатися по рингу й уникати ударів, і до останньої хвилини [першого] раунду, я був повністю виснаженим,

– додає Вільям.

Ще не задоволений своїм експериментом, Вільям також носить жилет у басейні. Усе для того, щоб подивитися, як це впливає на його перебування у воді. Він щосили намагався плавати, оскільки жилет буквально змушував його йти на дно.

Дивися на відео, як Брендон Вільям провів день з 68-кілограмовим жилетом:

Нарешті, він намагається виконати підтягування, відтискання та опускання на брусах. Він виконує ці вправи, хоч і не надто легко.

Я більше не можу носити цей важкий жилет. Моє тіло повністю мертве, нижня частина спини вбиває мене, те саме з моїми колінами та кісточками,

– зауважує він.

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Брендон Вільям щоразу знаходить, чим нас дивувати. Ми ж не втомлюємося закликати тебе не намагатися відтворювати побачене. Такий виклик може добряче тобі нашкодити, тож не роби так!