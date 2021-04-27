Блогер цілий рік виконував вправи героя аніме "Вампанчмен": зміни його тіла вразять кожного

Якщо тобі здавалося, що аніме – дурна трата часу, то ми просто зобов'язані тебе переконати у протилежному. Наприклад, завдяки японській веб-манзі одному з блогерів вдалося схуднути за рік на 25 кілограмів. І все це завдяки вправам, які виконував головний герой аніме "Вампанчмен".

Якщо раніше ми розповідали про блогера Озкара, котрий вирішив спробувати виснажливе тренування "Вампанчмена". То цього разу у нас є приклад того, як цілий рік таких тренувань впливає на фізичну форму. Спойлер: зміни тебе однозначно шокують.

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Тренування "Вампанчмена" складається зі

Наш новий герой Дзігоку Дера Гурен Мару вирішив виконувати ці вправи протягом цілого року. І це дозволило огрядному хлопцеві не лише скинути зайвих 25 кілограмів, а й отримати шокуючий рельєф. Таке враження, що перед нами зовсім інша людина.

Почав свій шлях до схуднення Дзігоку тоді, коли важив 82,7 кілограма. Він взявся за своє тіло під час початку пандемії коронавірусу. Зробив він це для того, щоб не сидіти без діла, а також створювати контент для своїх підписників. Тож блогер щодня тренувався за схемою "Вампанчмена".

Результати шокували геть усіх. На днях він виклав на своєму каналі відео, на якому розповідає про зміни за останній рік. Зауважимо, що на момент завершення експерименту він важив уже 57,6 кілограма.

Дивися, як Дзігоку цілий рік виконував вправи героя "Вампанчмена":

Хто такий "Вампанчмен" ("One-Punch Man") Це герой однойменної манги й аніме. Він за допомогою регулярних тренувань перетворився на супергероя, котрий одним ударом міг знищити будь-кого, хто трапиться на його шляху. Щоправда, не обійшлося й без побічних ефектів – у нього випало усе волосся на голові. І хоч у Дзігоку волосся не випало, він вирішив збрити його, щоб бути схожим на головного героя.

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Ну що ж, ти теж можеш спробувати виконувати вправи "Вампанчмена", щоб стати сильним. Можливо, наступного разу ми розповімо саме про тебе.