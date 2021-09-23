Особливість цих вправ полягає в тому, що для їхнього виконання не потрібен жоден інвентар. Ну, гаразд, килимок для фітнесу буде не зайвим. Ось і все!

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Як наростити м'язи грудей в домашніх умовах

Він починає з відтискань з підйомом, виконуючи 5 підходів по 5 – 8 повторень.

"Ця вправа спрямована на верхню, середню та нижню частину грудей, коли твоє тіло змінює кути під час повторення. Ти хочеш починати з прямою спиною та підняти стегна у повітря, а потім повільно опускатися, поки твої груди майже не торкаються землі", – додає він.

А ще він рекомендує тримати ноги прямо та вигинати спину, коли ти входиш у кінцеве положення, яке майже нагадує кобру. Якщо тобі складно повторити цей рух – постав на землю коліна, а не ступні.

Дивися на відео, як наростити м'язи грудей у домашніх умовах:

Після цієї вправи він переходить до відтискань з вузьким і широким хватом, виконуючи 3 підходи по 15 – 20 повторень.

"Вносячи невеликі зміни, я перекладаю більшу частину підйому на трицепс, а не на руки. Одна річ, про яку я завжди думаю, коли виконую відтискання, – залучення лопатки, опускання плечей і активація верхньої частини спини. Тому я зберігаю напругу у м'язі, який намагаюся використати", – зауважує Брендан.

Третя вправа у рутині Джонса – ходіння ведмедя. Його він виконує у 5 раундах протягом 30 – 40 секунд.

"Напруж сідниці та корпус, щоб коліна ніколи не торкалися землі. І після цього виконуй повільний рух вперед і назад", – додає він.

Потім він починає рух у сторону та виконує ходіння ведмедя вбік при перемінних відтисканнях вузьким і широким хватом протягом того ж часу.

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